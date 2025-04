Voici le surnom affectueux préféré des Français selon un sondage, presque tous les couples l'utilisent

Selon un récent sondage, de nombreux Français estiment que donner un surnom à son partenaire renforcerait la relation. Mais quels sont les surnoms préférés des Français ?

Quand on est en couple, on a tendance à donner un petit surnom affectueux à notre partenaire. “Chéri”, “mon coeur”, “mon amour”... Il existe plus de 100 idées de surnoms à donner à son amoureux. Donner un surnom à sa moitié est une pratique très répandue en France. Selon un sondage réalisé par Preply, 87% des Français utilisent un ou plusieurs surnoms pour s’adresser à leur partenaire. 79% estiment même qu’il s’agit d’un moyen de renforcer la relation.

Crédit photo : iStock

Si les Français sont friands de surnoms affectueux, quels sont ceux qu’ils préfèrent le plus, et ceux qu’ils aiment le moins ? Réponses.

Des surnoms populaires

Selon le sondage, les surnoms les plus données et les plus appréciés sont “bébé”, “chéri”, “mon amour”, “mon coeur” et “chaton”, comme le rapporte TF1 Info. Cependant, il existe aussi des petits noms qui ne plaisent pas à tout le monde. C’est le cas de “ma puce”, “mon lapin” ou encore “ma vie”, jugés trop kitsch. Comme le précise La République des Pyrénées, ces surnoms sont également peu appréciés car ils se rapportent à un animal peu valorisant (“puce” et “lapin”) ou sont jugés trop possessifs (“ma vie”).

Si ces surnoms sont particulièrement populaires, certains couples n’hésitent pas à faire dans l’originalité en s’appelant “mon petit baleineau”, “ma pantoufle”, “ma guimauve” ou encore “mon biscuit”. Des petits noms qui font sans aucun doute partie des surnoms les plus drôles et mignons donnés en France.

Crédit photo : iStock

Si les mots que l’on utilise pour désigner certains objets varient selon les régions de France, c’est également le cas avec les surnoms. Par exemple, le surnom “bébé” est beaucoup plus donné dans l’est de la France, alors qu’il n’est utilisé que par 12% des Français à Paris. À Bordeaux, les habitants sont 34% à appeler leur moitié “mon amour”.

Et vous, comment appelez-vous votre moitié ?