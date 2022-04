Emmanuel Macron réélu président de la République avec 58% des voix

C'est un secret pour personne, ce dimanche 24 avril avait lieu le second tour de l'élection présidentielle. Les Français sont donc passés aux urnes et le résultat final vient d’être dévoilé.

Crédit : Gonzalo Fuentes / Pool / AFP

Après de longs mois de campagne et un premier tour qui a eu son lot de surprises, notamment en termes de scores, l’élection présidentielle 2022 est désormais terminée. Une fois de plus l’abstention a atteint un taux important avec 28%. Vous trouverez dans cet article le résultat officiel du second tour, divulgué à l’occasion du JT de 20h, comme le veut la tradition. À noter que les scores sont actuellement des estimations et ils peuvent encore légèrement varier.

Emmanuel Macron réélu avec 58% des voix

Après un premier mandat compliqué en termes de popularité, le président sortant est finalement parvenu à conserver sa place en tête, comme le prédisaient les sondages. À 44 ans, Emmanuel Macron renouvelle donc son bail de 5 ans au Palais de l'Élysée. Le débat face à Marine Le Pen (qui récolte 42% des suffrages) et son rôle international autour de la guerre en Ukraine aura certainement joué en sa faveur pour lui permettre de gagner à nouveau la confiance des votants.