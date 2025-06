Burger King sort 3 nouveaux burgers créés par un célèbre chef cuisinier, vous allez les adorer !

Mardi 3 juin, trois burgers inédits et délicieux seront disponibles chez Burger King. Imaginés par un célèbre chef cuisinier, ils vous proposeront un tour du monde gastronomique.

Les Masters du Chef sont de retour chez Burger King ! Après avoir collaboré avec le chef étoilé Michel Sarran en 2023 puis le chef Dabiz Muñoz l’année suivante, l’enseigne va mettre en vente cinq nouveaux produits imaginés par une personnalité mondialement connue. Il s’agit de Paul Pairet, un chef célèbre pour ses recettes uniques et sa vision décalée de la gastronomie.

“Je me suis beaucoup amusé dans cette collaboration. On a travaillé sérieusement avec l’envie de créer quelque chose qui nous plaise à tous et surtout aux clients. Je me retrouve bien dans l’approche de Burger King de bousculer les codes, tout en étant dans la gourmandise et la générosité des recettes… Le tout avec beaucoup d’humour ! J’aime l’idée de rendre ma cuisine accessible. Quand on aime cuisiner pour les autres - ce qui est plutôt la base du métier de chef - c’est extrêmement gratifiant”, a déclaré le chef Paul Pairet.

Trois burgers uniques chez Burger King

Ces créations uniques ont été inspirées de trois pays différents : le Japon, le Liban et la France. Voici une présentation des produits pour vous donner l’eau à la bouche.

Le Master du Chef Falafel - Crédit photo : Burger King

Le Master du Chef Falafel est inspiré du Liban. Il est composé d’un pain bun aux épices, une viande origine France, une galette falafel, un mix de chou rouge et de chou chinois, des tomates et des oignons. Une délicieuse sauce citronnée au sésame et aux herbes accompagne le tout, pour retrouver les saveurs uniques du Liban.

Le Master du Chef Poulet - Crédit photo : Burger King

De son côté, le Master du Chef Poulet vous propose un voyage au Japon. Il contient un filet de poulet façon Katsu sando, un mix de chou rouge et de chou chinois, des cornichons, des tomates et des oignons. La sauce inspiration tonkatsu au gingembre et au soja vous fera voyager vers le pays du soleil levant et une seconde sauce au sésame et au citron réhaussera le tout.

Le Master du Chef Poivre - Crédit photo : Burger King

Retour en France avec le Master du Chef Poivre. Avec son bun moelleux, sa galette de pomme de terre, sa viande française, son cheddar et ses petits oignons grillés, il a tout du burger gourmand qu'on rêve de déguster en France. Accompagné d’une sauce au poivre, de tomates et d’oignons frais, il ravira vos papilles.

“Le premier burger, c’est une version très intéressante autour du boeuf façon shawarma, accompagné d’un falafel bien herbacé et d’une sauce tahini au caractère affirmé. Le burger au poulet, lui, compose avec des marqueurs japonais : pickles acidulés, chou finement émincé, sauces aigres-douces franches… Et puis il y a le burger au bœuf au poivre, avec sa galette de pomme de terre croustillante et fondante. Plus classique, moins dépaysant, mais toujours gourmand. Une valeur sûre”, a détaillé le chef Paul Pairet.

Un tour du monde gastronomique

En plus des ces trois burgers alléchants, le chef propose également un toasté au poivre composé de bacon, de cheddar et d’une délicieuse sauce au poivre. En dessert, optez pour le King Fusion pistache : une glace unique avec un nappage à la pistache et des corn flackes croquants.

Ces créations délicieuses seront disponibles chez Burger King du 3 juin au 21 juillet 2025. N’attendez plus pour vous régaler !