Voici le fast-food préféré des Français, et ce n'est pas McDonald's

Une étude publiée par Bonial et Ipsos a révélé quel était le fast-food préféré des Français parmi les 38 chaînes de restauration rapide présentes dans l’hexagone.

Une petite fringale ? Vous avez certainement l’embarras du choix pour remplir votre estomac. En France, il existe 38 chaînes de restauration rapide. La plupart d’entre elles viennent évidemment des États-Unis comme McDonald’s et son meilleur rival, Burger King, mais aussi KFC, Subway ou encore Five Guys.

Des chaînes françaises se payent également une belle part du lion avec O’Tacos, Big Fernand, sans oublier l’ancien fleuron belge Quick, devenu américain il y a quelques années. En bref, ce ne sont pas les fast-food qui manquent. Mais quelle est l’enseigne qui attire le plus de Français ?

C’est la question à laquelle répond l’étude publiée par Bonial et Ipsos au mois de décembre dernier. Pour réaliser cette étude, les deux instituts ont fait participer 2943 Français à travers un questionnaire. Ce dernier comportait 11 critères de sélections que les personnes sondées devaient qualifier.

Ils devaient notamment déterminer la position de chaque enseigne en fonction de son offre, son prix, son rapport qualité/prix, la pertinence des offres, l’expérience en magasin, les promotions, la fréquence de fréquentation et les avantages.

Finalement, une enseigne est visiblement sortie du lot et le résultat ne plaira certainement pas à McDonald’s puisqu’il s’agit de son ennemi intime : Burger King. Le géant américain a remporté 5 critères sur les 11 établis par l’étude. De son côté, McDonald’s arrive en deuxième position suivi de KFC, la chaîne spécialisée dans le poulet.

"Sur le secteur de la restauration rapide ou à emporter, l’indice secteur s’élève à 14,9. Burger King qui compte plus de 350 restaurants en France est l’enseigne la plus attractive, avec un indice de 23,2. McDonald’s, fort de son réseau de plus de 1 500 restaurants sur le territoire, se classe en deuxième place avec un indice de 21. KFC arrive en troisième position avec un indice de 18,3, soit 3 points de plus que l’indice secteur."