Burger King a changé de logo, alors faites des affaires avec... l'ancien

Burger King a décidé de surprendre tout son monde avec une vaste opé de déstockage, pour le moins étonnante, que l'on vous détaille ci-dessous.

Les clients les plus fidèles de Burger King en rêvaient, la marque l'a fait !

Après avoir modifié son logo fin juillet - ou plutôt ressuscité celui utilisé entre 1969 et 1999 - la célèbre enseigne frappe de nouveau un joli coup marketing en proposant une offre unique de déstockage qui ravira les plus nostalgiques.

Car ce changement, qui s'apparente davantage à un retour aux sources, a laissé "sur le carreau" une ribambelle de goodies aux couleurs de... l'ancien logo. Devenus désuets, ces objets, désormais vintage, n'en demeurent pas moins collectors et c'est pourquoi la chaîne de restauration rapide va les proposer à la vente, en partenariat avec la plateforme Veepee.

Crédit photo : iStock

Offre de déstockage de produits collector, estampillés Burger King

Du 20 au 25 août 2024, il sera en effet possible de dénicher quelques perles rares, estampillées Burger King, exclusivement sur Veepee. Et cela vaut son pesant d'or, en raison de la rareté des objets. Que les plus sceptiques se rassurent, n'allez surtout pas croire qu'il faudra débourser des sommes folles pour acquérir ces petites pépites. C'est tout le contraire !

Pour seulement 5,90€, vous pourrez ainsi vous procurer n’importe quel goodie, parmi lesquels des gourdes, des sacs, des mugs, des casquettes, des tabliers, des pin’s, des clés USB, des carnets, des câbles multi-chargeurs, des magnets, des... désodorisants pour voitures ou encore des parapluies.

Alors dit comme ça, 5,90€ pour un goodie, ça peut paraître cher - on vous l'accorde - mais vous serez certainement ravis d'apprendre que pour chaque achat, un menu Whopper ou Whopper Veggie sera inclus. Que demande le peuple, n'est-ce pas ?

Vous l'aurez compris, tout doit disparaître et ne tardez pas trop, car ces goodies seront proposés en série limitée. Inutile de vous dire en effet qu'il faudra être au taquet pour faire partie des heureux veinards, car les premiers arrivés seront les premiers servis.

Rendez-vous donc dès le 20 août sur Veepee pour profiter à fond de cette opération de déstockage exceptionnelle.