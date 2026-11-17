Ce couple du Nord devient propriétaire du camping Les Huit Rues. Il souhaite offrir un toit aux personnes en difficulté et redynamiser l’endroit.

Antoine et Leslie Limousin sont les heureux propriétaires du camping autrefois appelé Les Huit Rues, depuis le 30 octobre.

Véritable petite communauté, le camping doit évoluer puisque le couple souhaite le redynamiser avec toutes sortes d’activités et répondre aux différents besoins des résidents.

Ils achètent ce camping après une visite coup de foudre

« L’agence immobilière pensait mettre un an et demi pour le vendre ! En fait, il a été vendu en une semaine ! », raconte Antoine Limousin à nos confrères de La Voix du Nord. Avec sa femme Leslie, ils ont acheté le camping Les Huit Rues (à Morbecque) le 30 octobre dernier.

Après quinze ans d’attente à réunir l’argent nécessaire, le couple originaire de Bourbourg a enfin pu réaliser son rêve. Il a très vite été charmé par le camping, qu’il a depuis rebaptisé camping des Flandres, dans lequel il vit avec ses deux enfants, Lilou et Mattei, depuis le 1er septembre.

Cela dit, Antoine et Leslie ne veulent pas en faire un camping uniquement tourné vers le tourisme. Ils veulent permettre à des personnes de la région d’Hazebrouck en difficulté d’avoir un endroit où vivre.

80 résidents à l’année et un sens de la communauté qui se crée

Crédit photo : Les Huit Rues

Pour le moment, 80 résidents occupent une quarantaine d’emplacements (sur les 63 du camping) réservés aux résidents, propriétaires ou locataires de mobile-home, précise La Voix du Nord. Ils y vivent à l’année créant ainsi une petite communauté soudée.

« On est un peu les maires d’un village dans le village. Il y a beaucoup de contraintes à tenir un camping, mais c’est ce qu’on voulait », affirme Antoine.

Le camping des Flandres possède également 4 emplacements pour les camping-cars, 3 pour les tentes et 15 mobil-homes saisonniers. Afin d’accentuer ce sentiment de communauté, le camping peut s’appuyer sur sa grande salle avec bar, son aire de jeux pour enfants, son terrain de pétanque et son City-stade.

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Un camping qui reprend vie

Dans un futur proche, Antoine et Leslie prévoient de redonner vie au camping avec différentes animations comme des concours de pétanque, des karaokés ou des lotos. Le couple a commencé dès son arrivée avec une fête organisée pour Halloween. « Le camping revit d’après les résidents », se réjouit Leslie.

On peut même dire que le camping des Flandres est un point central de la région. Outre les activités prévues et les résidents à l’année, le camping accueille des associations de moto, de marcheurs, de coureurs et de personnes en situation de handicap grâce à sa proximité avec différentes gares. Il faut dire que le camping est situé à côté d’un bois, idéal pour faire des randonnées.

Enfin, Antoine et Leslie souhaitent à l’avenir ouvrir une petite supérette afin de dépanner les personnes qui n’ont pas le permis de conduire ou de moyen de locomotion. Il n’y a pas à dire, le camping reprend vie. Cette envie de faire vivre un lieu se retrouve aussi chez ce couple qui a quitté New York pour reprendre un café-restaurant dans le Tarn.