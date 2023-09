Sa femme impose un régime vegan, il nourrit son fils à la viande en secret

Sur Reddit, un père de famille de 32 ans a admis avoir nourri son fils à la viande, dans le dos de sa femme qui avait imposé un régime vegan à la maison. De quoi faire imploser le couple !

L’éducation des enfants est toujours la préoccupation centrale d’un couple, et lorsque nous n’avons pas les mêmes méthodes, il faut toujours trouver des compromis. Quand il s’agit de régime alimentaire, c’est d’autant plus primordial car la santé de l’enfant est en jeu.

Sur Reddit, un père de famille a fait une révélation assez étonnante, dévoilant le deal passé avec sa femme il y a six ans désormais. Alors que leur fils avait déjà six ans, elle décida d’adopter un régime végan.

Après de longues discussions, il accepte de laisser sa femme imposer ce régime à leur enfant et donc à la maison. Cependant, il obtient aussi la liberté de se nourrir comme il veut, à l’extérieur du domicile familial.

Récemment, il découvre dans le sac à dos de son fils, aujourd’hui âgé de 12 ans, des sucreries et un emballage de hamburger. Des aliments non vegans que le jeune garçon a sûrement achetés avec son argent de poche.

Son fils se sentait exclu avec ses amis à cause de son régime vegan

Ne souhaitant pas que son fils mange en secret, il cherche à comprendre pourquoi il s’est mis à contourner le régime vegan : “J’ai eu une conversation avec mon fils, il m’a confié qu’il se sentait seul et exclu de manger seulement vegan autour de ses amis qui mangent de la viande et ont des bonbons qui sont meilleurs que les siens”.

Un constat s’impose alors : son fils ne veut plus manger végan. Le papa décide alors d’acheter lui-même des aliments non vegans pour son fils… mais dans le dos de sa femme.

Naturellement, la mère a découvert le pot aux roses et a complètement panique, selon le père de famille : “Elle a dit que j’encourageais la maltraitance animale et que je corrompais notre fils. Maintenant, elle ne me parle plus”.

Sur Reddit, des internautes ont réagi à ce dilemme qui peut survenir bien souvent dans la vie d’un couple et dans l’éducation d’un enfant. Beaucoup ont salué le choix du papa d’écouter ce que voulait son fils.

D’autres ont indiqué que la meilleure solution serait de laisser l’enfant choisir. Et que le papa aurait peut être du avouer à sa femme ce qu’il avait découvert dans le sac à dos de leur fils. Après tout, on est meilleurs parents à deux !