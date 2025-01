Le « 75 Hard Challenge » pour perdre du poids, cette méthode efficace mais dangereuse affole les réseaux sociaux

Ce programme appelé « 75 Hard Challenge » promet de vous transformer en moins de trois mois. Sauf que ses règles strictes peuvent être dangereuses pour la santé et que la génération Z en est très friande.

En début d’année, c’est toujours l’occasion de se fixer de bonnes résolutions à suivre. L’une d’entre elles est peut-être la remise en forme. Perdre du poids, faire plus de sport, se muscler mentalement… Un programme sportif promettant d’atteindre tous ces objectifs fait fureur sur les réseaux sociaux. Il s’agit du « 75 Hard Challenge ».

Ce programme très strict a été lancé en 2019 par le podcasteur et entrepreneur Andy Frisella. Durant 75 jours (soit deux mois et demi), les participants doivent suivre à la lettre la routine minceur et mentale établie. Le pire dans tout cela, c’est que les participants n’ont pas le droit à l’erreur. Un petit écart et ils doivent tout reprendre de zéro.

Ainsi, c’est bien ce cadre très strict, beaucoup trop strict, qui inquiète certains médecins. Il faut dire que ce challenge est très prisé de la génération Z. Mais en quoi consiste-t-il exactement pour qu’il inquiète autant ?

Le « 75 Hard Challenge », la routine sportive qui inquiète les médecins

Crédit photo : Andy Frisella

Tout d’abord, Andy Frisella suggère de suivre un régime de votre choix et de vous y tenir durant les 75 jours du challenge. Durant cette période, il vous est interdit de consommer de l’alcool, des sucreries ou autres. Ensuite, l’entrepreneur conseille de boire entre 2 et 4 litres d’eau par jour (alors que les recommandations des professionnels conseillent de boire entre 1,7 et 2 litres d’eau).

Côté exercices, c’est là que cela se corse. Le challenge encourage les participants à s’entraîner deux fois 45 minutes dans la journée avec au moins une séance en extérieur. Puis, après l’effort physique, place à l’effort mental puisque le challenge vous recommande de lire dix pages d’un livre de non-fiction (développement personnel, histoire ou tout autre livre pouvant vous instruire).

Enfin, pour clôturer le tout, vous devez vous prendre en photo tous les jours pour montrer votre progression et la partager sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : kazuma seki/ iStock

Vous le constatez, le « 75 Hard Challenge » ressemble à un programme militaire bien huilé. Il propose ainsi des habitudes à suivre dans des journées déjà bien remplies. Dès lors, les experts en fitness et autres coachs mentaux alertent sur cette routine trop sévère qui peut être dangereuse et engendrer des blessures physiques et même psychologiques.

À la place, les professionnels de santé conseillent de rééquilibrer votre alimentation sans forcément la changer drastiquement, de pratiquer une activité physique régulière en s’accordant des jours de repos et de se faire plaisir en s’autorisant des écarts aux repas. C’est notamment ce qu’offre le régime 80/20 qu’a suivi cette influenceuse pour perdre du poids sans culpabiliser. En somme, il s’agit d’une variante plus douce du « 75 Hard Challenge » : le « 75 Soft Challenge » où il vous suffit d’adapter le régime à vos disponibilités et envies.

Si vous souhaitez vous lancer dans un régime, demandez l’avis d’un médecin pour le faire en toute sécurité.