Il ne mange que du beurre, de la viande et du fromage pendant 8 mois, les effets sur son corps sont dévastateurs

En Floride, un Américain a fait l’objet d’une étude scientifique à cause de son régime alimentaire assez particulier qui lui a valu un séjour à l’hôpital.

Du beurre, de la viande et du fromage ! Pour un apéritif, ça ressemble à un menu plaisir qui pourrait vous faire culpabiliser le temps de la consommation. Mais imaginez que vous ne mangiez que ça pendant huit mois !

C’est ce qu’a fait un quadragénaire américain, vivant dans l’État de Floride. Et cela n'a pas été sans conséquences, car cet homme s’est rendu à l’hôpital après avoir remarqué que certaines parties de son corps présentaient des plaques jaunes. En l’examinant, les médecins ont rapidement désigné son régime alimentaire comme premier coupable.

En effet, l’individu a adopté le régime “carnivore”, qui consiste à consommer principalement de la viande, du beurre et du fromage. Après plusieurs mois, il a vu apparaître des plaques jaunâtres sur ses paumes, ses coudes et la plante de ses pieds. Trois semaines après l’apparition de ces nodules (formation anormale, arrondie, palpable dans ou sous la peau, ndlr), il s’est résolu à se rendre à l’hôpital.

C’est à ce moment qu’il a révélé avoir opté pour ce régime depuis huit mois, et à grosse dose. Le patient a déclaré manger entre 2,7 et 4 kilos de fromage, des bâtonnets de beurre et de la graisse, sans oublier les hamburgers, tous les jours.

Un taux de cholestérol excessivement élevé

Ainsi, il présentait un taux de cholestérol dépassant les 100 mg/dL, ce qui représente un taux nettement supérieur à la normale, laquelle se situe entre 210 et 300 mg/dL. Les cardiologues ont diagnostiqué un xanthélasma, qui est une maladie causée par un taux élevé de cholestérol dans le sang.

Pour l’expliquer plus vulgairement, il s’agit d’un excès de lipides qui suinte des vaisseaux sanguins, provoquant alors des dépôts lipidiques visibles sur son corps. Le cas du quadragénaire a fait l’objet d’une étude dans la revue JAMA Cardiology.

Paradoxalement, mis à part l’apparition de cette maladie, le patient a déclaré que son état de santé s’était nettement amélioré depuis le début de son régime. Il a expliqué aux médecins avoir perdu du poids mais aussi avoir ressenti des améliorations de son niveau d’énergie et de ses capacités cognitives.

Cependant, les médecins confirment que ce régime alimentaire n’est pas vraiment recommandable, bien qu'il soit préconisé par des influenceurs sur les réseaux sociaux.