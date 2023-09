Végan depuis 5 ans, cet homme change radicalement de régime et passe exclusivement à la viande crue

Jones Hussain, un Suédois de 20 ans, est passé d’un extrême à l’autre en délaissant son régime végan à un régime essentiellement carnivore. Et il clame ne jamais être tombé malade !

On ne sait pas si c’est une question de convictions, mais quand Jones Hussain décide d’entreprendre quelque chose, il y va à fond. Quitte à changer radicalement son mode de consommation du jour au lendemain !

Âgé de 20 ans, ce jeune Suédois s’est toujours donné la priorité d’être en bonne santé à travers son alimentation. Par exemple, vous ne trouverez jamais de sucre dans son régime alimentaire.

À ses 13 ans, il est devenu strictement végan, consommant essentiellement des légumes et des fruits. Mais en 2019, il décide d’abandonner le véganisme, pour sa santé, et découvre une vidéo YouTube d’un certain Aajonus Vonderplanitz. Ce dernier, influenceur nutritionniste, présente un régime alternatif qui convainc Jones, à base de viande crue.

“Au début, j’étais aussi choqué que n’importe qui de voir quelqu’un suivre un tel régime”, confie Jones, qui reconnaît des arguments honnêtes et essaye : “J’ai mangé de la viande crue pour la première fois en novembre 2019 et je me sentais bien. C’était juste une coupe de bœuf cru”.

Sa nourriture tourne au vert, mais il ne tombe jamais malade

Ainsi, fini les légumes et les fruits, et place à la viande crue ! L’ancien végan devient carnivore et si un tel changement de régime aussi radical pourrait perturber n’importe quel organisme, Jones Hussain n’a rencontré aucune difficulté au niveau de sa santé.

Il mange du bœuf et du poulet cru, des parties non cuites, comme le cœur ou le foie, tous les jours ! Il dit qu’il pourrait manger volontiers n’importe quelle viande à condition qu’elle soit de bonne qualité, du “sanglier au chameau”, mais il préfère le bœuf haché car il est bon marché, accessible et ne dégage pas d’odeur comme le poulet.

"Si un expert nutritionniste regarde la nourriture que je mange, il peut penser que je ferais une attaque cardiaque parce que le bœuf est parfois brun, le foie semble vert et le poulet pue. Mais je mange ça et rien ne m’arrive", confie Jones, qui a lancé une chaîne YouTube nommée "Excellence Health" pour partager son régime quotidien.

Convaincu que ce régime est bon pour sa santé, le jeune homme s’est donc exclusivement tourné vers la viande crue, quitte à voir certains de ses aliments tourner au vert dans son frigo. Il n’y a que de la moisissure blanche qui le pousserait à jeter sa viande crue, mais sinon il en mange tous les jours.

Et tant qu’il ne tombe pas malade, il n’aura aucune raison d’arrêter.