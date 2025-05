Ce pays européen est le premier à repousser l'âge du départ à la retraite à 70 ans

Un pays européen a récemment pris une décision qui ferait frémir les Français, en fixant l’âge du départ à la retraite… à 70 ans ! Il s’agit d’une première en Europe.

L’âge du départ à la retraite est un sujet qui fait débat en France. Dans notre pays, cet âge ne cesse d’être repoussé, au grand dam des travailleurs qui aimeraient souvent partir plus tôt. Pour cela, il existe une astuce pour gagner des trimestres et partir en retraite plus tôt.

Si le départ à la retraite est fixé à 62 ans actuellement en France, malgré ce vote du Sénat qui souhaitait le repousser à 64 ans, il a bien augmenté dans un pays qui vient de franchir un cap.

Ce jeudi 22 mai, le Danemark a décidé de fixer l’âge du départ à la retraite à 70 ans. Il s’agit d’une première pour un pays européen. La mesure a été votée par le Parlement danois sans aucune forte opposition puisque 81 députés ont voté pour, contre 21 contre.

Prendre sa retraite à 70 ans

Jusqu’à présent, les Danois pouvaient partir en retraite à 67 ans. Mais en réalité, les personnes qui prenaient leur retraite avaient en moyenne 65 ans chez les hommes et 64,1 ans chez les femmes en 2019. À titre de comparaison, les Français partent en retraite autour de 62,2 ans, selon des chiffres rapportés par BFMTV.

Au Danemark, l’âge du départ à la retraite est basé sur l’espérance de vie des habitants et révisé tous les cinq ans. Comme le précise TF1 Info, cette nouvelle mesure sera effective dès 2040 et sera progressive. Les Danois pourront partir en retraite à 68 ans en 2030 et à 69 ans en 2035, avant d’atteindre le cap des 70 ans en 2040. À cette date, cette mesure concernera toutes les personnes nées après le 31 décembre 1980, qui auront donc 69 ans en 2040 et après.

Si le Danemark est le premier pays européen à atteindre le cap des 70 ans, d’autres pays autorisent le départ à la retraite à un âge avancé. C’est le cas en Italie, en Grèce et en Islande, où les habitants peuvent arrêter de travailler à 67 ans.