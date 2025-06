Cette ville africaine paradisiaque attire tous les retraités français qui y vivent comme des rois avec 1000 euros par mois

Et si vous déménagiez au soleil pour passer votre retraite ? C’est ce que décident de plus en plus de Français, attirés par une ville africaine.

Une fois à la retraite, certaines personnes souhaitent changer d’air et profiter de leur repos bien mérité en passant leurs vieux jours dans un autre endroit, quitte à partir de France. Ces retraités partent généralement pour faire le plein de soleil, mais aussi pour faire des économies et vivre confortablement avec une petite retraite dans un pays où le coût de la vie est moins élevé qu’en France.

Pendant longtemps, l’Espagne et le Portugal ont intéressé les seniors, ainsi que ce pays paradisiaque idéal pour prendre sa retraite. Mais désormais, ces pays ont été dépassés par une ville africaine. Chaque année, ce territoire marocain attire de plus en plus de retraités français.

Les retraités partent au Maroc

Il s’agit de la ville d’Agadir. Dans cette station balnéaire prisée, le climat est doux puisque les températures oscillent entre 20 et 30 degrés toute l’année. Le temps est très ensoleillé avec plus de 300 jours de soleil par an et le cadre de vie est agréable, adorable et sécurisé. En plus de cela, le coût de la vie serait environ deux fois inférieur à celui de la France. Selon des propos relayés par Grazia, certains retraités affirment pouvoir vivre à Agadir sereinement avec 1 000 euros par mois, nourriture et logement inclus.

C’est le cas de Nathalie et Yves, un couple de retraités originaire de Marseille qui s’est installé à Agadir en 2014. Le couple possède une spatieuse maison avec un jardin et un patio au prix de 800 euros par mois.

“Le choix est venu parce qu’en discutant avec une dame dans l’avion, elle nous disait qu’avec 1 000 euros par mois, elle avait une location, elle mangeait et avait même de quoi prendre l’avion une fois par mois pour aller voir ses enfants. On s’est dit “pourquoi pas” ! Il y a une douceur à Agadir qu’on n’a pas dans d’autres villes du Maroc. On vit dans une maison qui nous coûte 8 000 dirhams par mois, ça correspond à environ 800 euros. En électricité, on doit être à 500 dirhams par mois donc 50 euros et puis l’eau, c’est 50 dirhams”, ont expliqué Nathalie et Yves dans un reportage de Sept à Huit, comme le rapporte TF1 Info.

De nombreuses activités sont disponibles à Agadir, qui se situe en bord de mer. Si vous êtes tenté de faire la même chose, quelques démarches administratives s’imposent. Vous devrez demander une carte de résidence marocaine valable un an et renouvelable. Après cela, vous pourrez vous envoler vers cette charmante ville africaine pour faire le plein de soleil et vivre une retraite paisible.