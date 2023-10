Retraite : Voici comment gagner des trimestres pour partir plus tôt

Bien que l’âge du départ à la retraite ait été fixé à 64 ans, de nombreux Français aimeraient partir plus tôt. Si vous avez eu des enfants, sachez que vous pouvez gagner des trimestres.

Plus le temps passe et plus l’âge du départ à la retraite recule. Actuellement, il est possible de prendre sa retraite à l’âge de 64 ans. Ainsi, les personnes nées entre 1968 et aujourd’hui devront partir à la retraite non pas à 62 ans mais à 64 ans. Pourtant, cette mesure déplaît à de nombreux Français qui aimeraient prendre leur retraite plus tôt.

Si c’est votre cas, sachez qu’il est possible de gagner des trimestres pour partir plus tôt. Voici comment faire.

Comment gagner des trimestres ?

Ces avantages concernent les salariés qui ont eu des enfants. Si c’est votre cas, vous avez droit à des avantages que vous ne connaissez peut-être pas comme la Majoration de Durée d’Assurance (MDA). Dans le secteur privé, avoir un enfant donne le droit à huit trimestres pour la retraite dont quatre pour la maternité et quatre pour l’éducation.

Pour profiter de cet avantage, vous devez avoir résidé avec l’enfant au moins un an en continu pendant les quatre années qui ont suivi sa naissance ou son adoption. Vous devez également avoir conservé l’autorité parentale sur cet enfant.

Crédit photo : iStock

L’obtention des trimestres est similaire pour les pères de famille, notamment si vous avez cessé de travailler pour vous occuper de votre enfant. Les périodes que vous avez passé en congé parental sont prises en compte et un trimestre est validé au bout de 90 jours. Le nombre de trimestres obtenu est ensuite arrondi au chiffre supérieur. Pour en profiter, vous devez en faire la demande dans les six mois qui suivent les 4 ans de votre enfant. Pour information, cette mesure concerne uniquement les enfants nés après 2010.