Il installe une tiny house au fond de son jardin à Hawaï : on lui verse jusqu'à 100 000 dollars, à une condition

Même si elles sont bien moins chères qu’une maison traditionnelle, les tiny house peuvent tout de même représenter un budget pour certains ménages. Heureusement, ils peuvent compter sur des aides.

À l’heure où le coût de la vie augmente dans bon nombre de pays, de nombreuses personnes optent pour des tiny houses. Ces mini-maisons sont plus abordables qu’une maison traditionnelle et permettent à leurs acheteurs d’entamer une nouvelle vie avec tout le nécessaire. C’est ce qu’a fait cette mère de famille, qui a construit une tiny house XXL pour elle et ses deux enfants après sa séparation.

Alors que ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur, certains gouvernements embrassent le mouvement. Ils aident ainsi les acheteurs à bâtir leur mini-maison grâce à des aides financières. C’est principalement le cas aux États-Unis où les tiny house ont la côte. Selon l’État, les aides et les avantages diffèrent.

Le Colorado aide au financement de tiny house dans la région

En 2024, le Colorado a adopté une loi pour aider les propriétaires à construire ce qu’on appelle des « unités d'habitation accessoires » (ADU). Il s’agit de petits logements dont la superficie oscille entre 13 et 111 mètres carrés sur son lieu de résidence, explique Business Insider.

Le Département des affaires locales du Colorado (DOLA) possède un programme de subventions pour les ADU à hauteur de 5 millions de dollars. En contrepartie, les collectivités doivent s’assurer que la création de mini-maison est conforme à la loi.

Ainsi, les ménages à revenus faibles ou modérés peuvent obtenir une assistance technique pour la construction de leur tiny house et des programmes de soutien. Cela passe par des prêts, un rehaussement de crédit, des subventions et des réductions de taux d’intérêt.

Des tiny houses qui doivent être louées à un prix abordable

Crédit photo : fotoguy22/ iStock

Ce type d’aides se développe un peu partout aux quatre coins des États-Unis, y compris à Hawaï. Une tiny house sur cette île du Pacifique prisée des touristes est le rêve pour beaucoup de propriétaires. Le comté de Maui peut les aider à concrétiser ce rêve avec le programme « ʻOhana Assistance ».

Les propriétaires obtiennent ainsi une aide financière pour bâtir une tiny house sur leur terrain à hauteur de 100 000 dollars. Ils doivent en échange proposer la tiny house à un prix abordable durant cinq ans.

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Des fonds de plusieurs millions de dollars à New York

À New York, l’aide financière est plus élevée qu’à Hawaï puisqu’elle peut atteindre 125 000 ou 395 000 dollars pour aménager une tiny house sur une propriété (pour des fonds de 85 millions de dollars). Comme le souligne le média américain, ce plan a été mis en place par la gouverneure Kathy Hochul et vise à créer voire conserver 100 000 logements abordables dans l’État.

La demande d'aide est ouverte à tous les propriétaires qui ne perçoivent pas plus de 120 % du revenu médian de la zone. Cela a permis à l’État d’aider à financer la construction de 565 logements accessoires avec 74 millions de dollars. En revanche, contrairement à Hawaï, les tiny houses de New York doivent être occupées par un locataire ou un membre de la famille et ne peuvent être louées à court terme.

Ces différents plans assurent une aide financière et plusieurs avantages en contrepartie de quelques règles à respecter.