Moins de 30 000 euros pour 15 m² tout équipés : cette tiny house américaine de plain-pied coûte moins cher qu'une voiture neuve

Les tiny houses sont plus accessibles financièrement que des maisons traditionnelles. Mais la Fairfax 20 a le mérite d’être même moins chère qu’une voiture neuve tout en étant équipée.

Vous êtes intrigué par le confort cocooning qu'offrent les tiny-houses et vous posez des questions sur leur prix ? Cela tombe bien, la Fairfax 20 arrive sur le marché des tiny houses avec un prix défiant toute concurrence.

Pour moins de 30 000 euros, les acheteurs peuvent profiter d’une mini-maison toute équipée et de plain-pied, parfait pour plusieurs raisons.

Une mini-maison plus accessible qu’une voiture neuve

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

L’entreprise Dragon Tiny Homes, basée en Georgie, a dévoilé sa mini-maison : la Fairfax 20. Elle a beau avoir une superficie de 15 mètres carrés, elle n’en reste pas moins toute équipée et parfaitement fonctionnelle. Surtout, son prix est bien plus accessible qu’une Toyota Camry de 2026 (47 000 euros), précise le site Mens Journal.

Pour autant, il ne faut pas s’y méprendre, avec ses 6 mètres de long, la Fairfax 20 est conçue pour deux personnes. Elle se démarque aussi car il n’y a pas besoin de grimper une échelle tous les jours pour accéder à la chambre. En effet, la mini-maison est de plain-pied. C’est peut-être l’élément clé qui va convaincre les acheteurs.

Un style lumineux et minimaliste dans une maison de plain-pied

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Le charme de la Fairfax 20 opère dès l’extérieur grâce à son bardage couleur pêche, ses finitions noires qui ressortent et son toit métallique.

L’intérieur affiche des tons similaires à l’ambiance calme et minimaliste. Les murs sont en lambris blanc et le sol en vinyl, créant un espace lumineux et épuré. Les grandes fenêtres laissent entrer la lumière, donnant une sensation spacieuse à cet espace réduit.

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

L’entrée donne sur une cuisine toute équipée avec frigo, réfrigérateur, évier, plaque à induction, placards. Un emplacement est même pensé pour y installer un lave-linge. Mais comme le précise Mens Journal, cela implique une hausse du prix de vente.

Vient ensuite l’espace de vie avec un petit canapé et des rangements. La chambre est située à l’extrémité de la mini-maison et offre un lit double place. Ce qui plaît sans doute le plus est le fait qu’il n’y a pas besoin d’accéder à une mezzanine pour aller se coucher, ni même à se baisser pour ne pas se cogner au plafond.

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Une mini-maison à moins de 30 000 euros

Crédit photo : Dragon Tiny Homes

Enfin, la Fairfax 20 n’a pas oublié le confort des commodités. Pas besoin d’utiliser les toilettes publiques du camping, la mini-maison abrite une salle de bain fonctionnelle avec douche à l’italienne, toilettes et meuble de rangement.

Pour tout ce confort de plain-pied, les personnes intéressées devront débourser 33 750 dollars (29 686 euros). Cependant, ce prix ne couvre pas tout. Les acheteurs doivent trouver un terrain pour installer leur mini-maison, trouver un point d’accès à l’eau et l’électricité et assurer les frais de transport sur le sol américain.