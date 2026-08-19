« 1000 euros et pas de loyer » : ce retraité vit dans son camping-car depuis 19 ans et ne regrette rien

Ce routier à la retraite vit sa meilleure vie en sillonnant les routes à bord de son camping-car sans se soucier de ses revenus.

Une vie de nomade sur la route

Tout comme cette Espagnole qui a tout quitté pour vivre dans un camping-car, Alain Marty a fait le choix d’une vie de nomade. Malgré 42 ans passés sur les routes pour son métier, ce retraité de 69 ans n’est jamais lassé.

Comme il le raconte à La Dépêche, son camping-car lui permet de profiter de ses beaux jours en toute liberté. Mais après avoir sillonné l’Europe, cet ancien routier a décidé de rester en France. « Moi j’aime bien vadrouiller à droite et à gauche. Sinon je m’ennuie. Alors il faut que je bouge », confie-t-il. Pour lui, impossible de passer sa retraite sur le canapé à regarder « des séries à la télé ».

La vie dans un camping-car sied donc très bien aux envies d’Alain. Et cela dure depuis dix-neuf ans après qu’il s’est séparé de la mère de ses quatre enfants. « Avec ma femme on s’est quittés en bons termes. Nous nous réunissons d’ailleurs souvent avec nos quatre enfants », précise-t-il.

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Un camping-car qui lui permet de vivre sa vie sans retenue

Crédit photo : Le Villefranchois (via La Dépêche)

Outre le côté liberté qu’offre la vie en camping-car, c’est aussi un moyen pour Alain de faire des économies.

« Mes deux mille euros de retraite me le permettent car en camping-car on a beaucoup moins de frais que dans une maison. Il faut dire aussi que je ne paie jamais un stationnement. Je me parque de manière sauvage ou dans des emplacements gratuits », explique-t-il.

Crédit photo : visuall2/ iStock

Grâce à sa vie de nomade, Alain rencontre beaucoup de monde : au restaurant, en jouant aux boules, en allant danser ou en assistant à des rallyes. Aujourd’hui, le retraité est très ami avec certaines personnes rencontrées sur son chemin.

« Je profite pleinement de ma vie de retraité, en flambant presque tout. Je ne garde que 3 000 € de côté au cas où mon camion me lâche. Dans un camion on peut vivre avec mille euros de retraite, car on ne paie pas de loyer ».

Alain ne manque donc de rien et vit une vie comblée aux côtés de sa chienne Shalima qui l’accompagne dans toutes ses aventures… sur la route.