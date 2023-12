Ces 10 illusions d'optique vont vous rendre fous

Découvrez 10 illusions d'optique toutes aussi incroyables les unes que les autres.

C'est bien connu, les illusions d'optique n'ont pas leur pareil pour nous rendre fous et détourner ainsi notre perception. Il faut dire que nos yeux nous jouent parfois de vilains tours en nous faisant voir des choses qui n'existent que dans notre imagination.

Et comme on est plutôt friand de ce genre d'illustrations à la rédaction, on vous a concocté un petit top de 10 illusions qui devraient, à n'en pas douter, vous faire réagir.

10 incroyables illusions d'optiques

Regardez bien l'image ci-dessous ? Que voyez-vous ? Un vase ou deux visages qui se font fac ?

Crédit photo : borckeninaglory / Wikicommons

Tout dans le dessin qui suit laisse à penser qu'un triangle blanc apparaît au premier sauf que ce n'est pas le cas. C'est en effet les quarts de cercle blancs qui donnent cette spectaculaire illusion d'optique que l'on appelle le Motif de Kanizsa, du nom de son inventeur Gaetano Kanizsa, qui l'a imaginée en 1955.

Crédit photo : Fibonacci / Wikicommons

Dans le même registre que la précédente, voici l'illusion de Müller-Lyer, où la simple inversion d'une forme géométrique (en l'occurrence ici celle observable aux extrémités d'une ligne) donne l'impression que la figure du milieu est plus longue que les deux autres. Ce qui n'est en réalité pas le cas puisque chacune commence et termine au même endroit.

Crédit photo : Fibonacci / Wikicommons

L'illusion ci-dessous est assez troublante puisqu'elle nous fait croire que le cercle orange de droite est plus gros que celui de gauche. Ce qui est bien évidemment faux. Ils ont en effet tous les deux la même circonférence mais la taille différente des figures qui les entourent influence notre perception.

Crédit photo : Fibonacci / Wikicommons

On a beau regarder l'image qui suit encore et encore, on ne comprend toujours pas la structure de cette figure, en raison de ses perspectives.

Crédit photo : OpenClips / Pixabay

Si vous fixez le point noir au centre de l'image suivante, vous aurez soudainement l'impression que les deux cercles qui l'entourent se mettent à tourner. Bluffant, n'est-ce pas ?

Crédit photo : OpenClips / Pixabay

Le contraste de l'image ci-dessous est tel qu'on jurerait apercevoir des points grisâtres à chacune des intersections des lignes blanches. Et pourtant, il n'en est rien !

Crédit photo : PublicDomainPictures / Pixabay

Plus surprenant encore, ce cercle dont les motifs sont inversés par rapport au fond rectangulaire sur lequel il apparaît. La configuration est telle que l'on croirait voir une figure en 3 dimensions.

Crédit photo : rupertrussell1 / Pixabay

Lorsque l'on observe l'image suivante, on a l'impression de distinguer des courbes alors qu'il ne s'agit là que de carrés. Toujours une histoire de contraste et d'inversion de motifs.

Crédit photo : OpenClips / Pixabay

Enfin, voici l'illusion du mur de café, avec des lignes qui paraissent de travers alors qu'elles sont parfaitement parallèles.

Crédit photo : Fibonacci / Wikicommons

Alors, laquelle de ces illusions d'optique avez-vous trouvé la plus impressionnante ?