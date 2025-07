Le UNO débarque à Las Vegas

Vous rêvez d’aller à Las Vegas et vous adorez jouer au UNO ? Cette nouveauté est faite pour vous : il est désormais possible de jouer au traditionnel jeu de cartes dans un célèbre casino de Las Vegas.

Les casinos de Las Vegas sont des lieux cultes où il est désormais possible de jouer… à un jeu culte ! En effet, le jeu UNO débarque dans les casinos de la ville du Nevada. Le tout premier club dédié à cet emblématique jeu de cartes a ouvert ses portes. Il s’agit du UNO Social Club, inauguré dans le Palms Casino Resort.

Dans cet espace du casino, vous pourrez découvrir une suite entièrement dédiée au UNO avec des cartes géantes affichées aux murs, un mobilier multicolore et un bowling privé aux couleurs jaune, rouge, verte et bleue du UNO. Une expérience immersive pour jouer à votre jeu préféré.

Crédit photo : @uno / Instagram

Jouer au UNO à Las Vegas

Pour pimenter les parties, de nouvelles variantes ont été créées au sein du casino. Dans la version UNO Golf, les joueurs devront minimiser leur score en se débarrassant des cartes à fortes valeurs. La variante UNO Teams se joue en coopération : les joueurs en duo devront tous les deux vider leur main pour gagner. Enfin, le mode UNO Show‘em No Mercy est une version hardcore du jeu, avec de nouvelles pénalités et des règles impitoyables, comme le révèle Creapills. Des nouveautés éloignées de la version alcool, qui consiste à boire des shots plutôt que tirer des cartes, mais tout aussi amusantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Las Vegas (@vegas) “Nous avons créé les UNO Social Clubs pour réinventer les soirées jeux : rassembler les joueurs pour s’amuser, créer des liens et partager un moment de compétition amicale. Le UNO Social Club de Las Vegas n’est qu’un début, et nous sommes impatients de voir comment ces nouvelles expériences inciteront les joueurs à se donner à fond, à jouer dur et à créer des souvenirs inoubliables”, a confié Ray Adler, vice-président et directeur mondial des jeux chez Mattel, au Palms Casino.

Crédit photo : @uno / Instagram

Si vous voulez jouer au UNO dans un célèbre casino de Las Vegas, c’est désormais possible sur réservation. En 2025, d’autres clubs similaires devraient ouvrir dans plusieurs grandes villes des États-Unis, où l’on pourra retrouver des tournois de UNO, jouer avec des cartes exclusives et boire des cocktails uniques. Une expérience à ne pas manquer !

Mise à jour : Contrairement à ce qui a été annoncé, UNO ne deviendra pas un jeu officiel du casino de Las Vegas. En réalité, le Palms Casino ouvre temporairement son UNO Social Club le temps d'un week-end, du vendredi 18 au dimanche 20 juillet. Cet espace ne sera pas accessible à tout le monde et il ne sera pas possible de jouer de l'argent. Les personnes qui pourront y accéder ont participé à un concours TikTok, où elles devaient publier une vidéo créative en utilisant le filtre UNO Reserve Card de Mattel. Les gagnants du concours pourront profiter de la suite UNO au Palms Casino pour vivre une expérience éphémère et inédite.