Ces boîtes de nuit réservées aux femmes font polémique auprès des hommes sur les réseaux sociaux

Dans toute la France et à l’international, de plus en plus de soirées en boîte de nuit réservées aux femmes s’organisent. Une tendance qui ne plaît pas à tous les hommes.

Cette tendance est de plus en plus populaire : des soirées en boîte de nuit réservées aux femmes. Pendant ces événements, aucun homme ne se trouve sur la piste de danse et les femmes peuvent s’amuser sans avoir peur d’être importunées, draguées ou dérangées. C’est le cas en Australie où Adelle Cousins, 42 ans, et Shereice Soderberg, 37 ans, ont créé The Blackout room, des événements éphémères dans des clubs réservés aux femmes.

“À 42 ans, j’ai l’impression que je n’ai plus ma place en boîte. J’avais toujours envie de danser, mais je ne veux pas me faire draguer”, a expliqué Adelle à News.com.au.

Crédit photo : iStock

Ces événements connaissent un très grand succès en Australie, et les femmes qui y participent sont conquises.

“Personne n’est obligé de s’habiller d’une certaine manière, c’est libérateur”, “Nous les femmes, nous aimons danser en toute sécurité lors de ces événements”, “J’aime voir les femmes pouvoir s’amuser et être à l’aise en même temps”, ont-elles déclaré.

Crédit photo : @theblackoutroom_ / Instagram

La réaction des hommes

Du côté des hommes, l’enthouasiasme est partagé. Certains soutiennent l’idée :

“Je suis un homme et j’aime et je soutiens absolument cette idée”, “C’est une très bonne idée en fait, venant d’un homme, je serais beaucoup plus à l’aise si ma partenaire allait dans un club exclusivement féminin.”

Cependant, d’autres regrettent de ne pas pouvoir participer à ces soirées privées et affirment que ces événements ne connaîtront pas de succès sans hommes.

“Qui va payer toutes les boissons alors ?” “Cela ne va pas marcher”, ont déclaré certains hommes.

Crédit photo : iStock

Ce concept se répand également de plus en plus en France puisque des soirées exclusivement réservées aux femmes ont déjà été organisées à Paris, Rouen, Nantes, Marseille, Caen ou encore Le Havre. Des événements qui s'inscrivent dans la même veine que les services de VTC entièrement réservés aux femmes. Certaines fêtes sont même organisées spécialement pour les mères de famille. Elles commencent plus tôt, aux alentours de 19h, pour permettre aux femmes de ne pas rentrer trop tard et d’assumer le réveil matinal des enfants.

“Je trouve ça super sympa, c’est comme une soirée entre copines. C’est un endroit safe, il n’y a pas de drague lourde parce qu’il y a certaines femmes, quand elles sortent, elles n’ont pas envie de draguer ou de se faire draguer”, “Depuis que j’ai 15 ans, je vais à des soirées que pour femmes où les mecs ne sont pas interdits, mais pas invités. ça fait du bien, il n’y pas les mecs pour te souler, t’as juste envie d’être entre copines. Quand t’es en boîte, il y a toujours un mec qui toutes les deux minutes veut te payer un verre”, ont expliqué deux femmes qui ont participé à ces événements à BFMTV.

Crédit photo : @theblackoutroom_ / Instagram

Bien qu’elles ne fassent pas l’unanimité auprès des hommes, une chose est sûre : ces fêtes sont idéales pour les femmes qui ne veulent pas être importunées et passer une bonne soirée.