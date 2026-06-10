Diagnostiqué psychopathe à 23 ans, il affirme qu'il sait s'il peut vous manipuler rien qu'en vous regardant marcher dans la rue

Loïc De Marie, 25 ans, a été diagnostiqué psychopathe. Dans une interview, il révèle le type de personne le plus facile à manipuler, selon lui.

Loïc De Marie est un jeune homme de 25 ans pas comme les autres. Originaire de Belgique, il a été diagnostiqué psychopathe à l’âge de 23 ans. La psychopathie est un trouble de la personnalité antisociale qui se traduit par un manque d’empathie, un faible degré de remords, une impulsivité et une tendance à la manipulation. Selon une étude, une caractéristique physique permettrait de reconnaître un psychopathe.

Loïc a toujours su qu’il était différent des autres notamment à l’âge de 6 ans, quand sa soeur s’est noyée dans une piscine et qu’il ne voulait pas la sauver pour ne pas salir ses vêtements propres. Plus tard, il a réalisé que ses émotions étaient différentes de celles des autres quand l’un de ses camarades de classe est mort dans un accident de voiture, ce qui ne l’a pas affecté.

Des personnes manipulables

Au fil du temps, Loïc a appris à masquer son manque d’émotion et s’est construit un personnage pour passer inaperçu. Il se donne un rôle très charmant et empathique, notamment dans le but de manipuler des personnes.

Dans une interview accordée à LadBible publiée sur YouTube, il affirme qu’il existe des personnes plus faciles à manipuler que d’autres. Selon lui, il peut savoir s’il peut manipuler quelqu’un juste en le regardant et en le voyant marcher dans la rue.

“Les psychopathes ont un instinct assez aiguisé pour savoir qui ils peuvent manipuler. Certaines personnes vont se comporter ainsi, elles vont vous aborder et vous parler d’une manière très timide. Et quand on est psychopathe, on comprend assez vite que cette personne est manipulable”, a-t-il expliqué.

Selon Loïc, les personnes timides sont plus faciles à manipuler. C’est aussi le cas des filles sans père, dépressives ou empathiques.

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Un climat de confiance

Pour manipuler les autres, Loïc explique qu’il accorde beaucoup d’attention à son physique et à la première impression qu’il va donner, pour créer un climat de confiance. Il affirme également qu’il faut toujours afficher un grand sourire pour mettre en confiance sa victime.

Depuis 2023, Loïc a entamé un suivi thérapeutique afin de changer, de mieux comprendre ses comportements passés et ses relations avec les autres. Par la suite, il souhaite se consacrer à de nouveaux projets, en entamant une carrière dans le domaine public ou politique.