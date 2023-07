À 31 ans, elle a dépensé plus de 115 000 euros en chirurgie pour devenir «une bimbo en plastique»

En Angleterre, une femme n’a pas hésité à multiplier les interventions esthétiques pour ressembler à une bimbo en plastique. Au total, elle a dépensé 100 000 livres pour réaliser son rêve.

Alicia Almira est une jeune femme de 31 ans qui ne passe pas inaperçue dans la rue. En effet, celle qui a quitté la Suède pour partir vivre au Royaume-Uni affiche un look de bimbo au quotidien. La trentenaire a dépensé 100 000 livres sterling (environ 116 630 euros) en chirurgie plastique pour ressembler à une poupée en plastique. Aujourd’hui, la Suédoise est méconnaissable.

Sa transformation physique a commencé il y a 10 dix ans. À l’époque, Alicia a fait le choix de quitter son emploi dans les relations publiques pour s’installer à Londres. Elle a subi un certain nombre d’interventions chirurgicales pour changer son apparence.

Comme le précise le Daily Mail, Alicia eu recours à une augmentation mammaire et à une rhinoplastie. Mais ce n’est pas tout ! Elle a également eu des injections de comblement autour des yeux, des joues, de la mâchoire et des lèvres. Elle a aussi reçu des injections de botox pour lisser ses rides. Enfin, elle se rend régulièrement chez une prothésiste ongulaire pour se faire poser des faux ongles très longs. Elle porte des extensions de cils et un faux bronzage.

«J’ai toujours été attirée par l’extrême»

Une chose est sûre : Alicia assume son apparence physique et se moque éperdument du regard des autres : «J’ai effacé qui j’étais pour devenir une bimbo en plastique», a indiqué la jeune femme sur Twitter. J'ai toujours été attirée par l'extrême et j'ai toujours voulu ressembler à une bimbo».

Cette dernière gagne une fortune grâce à sa page OnlyFans, un réseau social payant spécialisé dans les contenus érotiques : «Les bimbos ne vieillissent pas, nous devenons simplement de plus en plus plastiques».

Dans une interview accordée au magazine Truly, Alicia a révélé que les femmes devraient «rejeter le féminisme et embrasser la féminité». Celle qui se considère comme «anti-féministe» affirme que le rôle d’une femme est de faire plaisir à son compagnon.

«J'adore lui faire la cuisine, nettoyer la maison et lui demander de réparer la voiture et de tondre la pelouse (…) Je sais que mes convictions et mon mode de vie peuvent choquer certaines personnes, mais je reste fidèle à tout ce que j’ai dit », a expliqué Alicia au site d’information.

Avant d’ajouter : «Je crois de tout cœur aux rôles traditionnels des hommes et des femmes et je crois en l'importance d'embrasser mes qualités féminines».

