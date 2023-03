Cette femme daltonienne voit les couleurs pour la première fois de sa vie le jour de son mariage

Le jour de son mariage, Kristin Robinson, atteinte de daltonisme, a pu voir les couleurs pour la première fois de sa vie grâce à des lunettes spéciales. Une découverte qui a rendu cette journée deux fois plus inoubliable.

Se marier est toujours un événement marquant qui laisse une trace indélébile dans notre mémoire. Kristin Robinson, une femme originaire des États-Unis, se souviendra du jour de son mariage toute sa vie pour deux raisons. Si elle a épousé l’homme qu’elle aimait, elle a également pu voir toutes les couleurs pour la première fois de sa vie.

À voir aussi

Crédit photo : Abigail Nilsson / Disney

Kristin Robinson souffre d’un daltonisme rouge-vert depuis sa naissance, ce qui signifie qu’elle ne voit pas les teintes de rose et de violet et qu’elle a des difficultés à distinguer les nuances de rouge, de jaune et de vert. Cette déficience visuelle n’entraîne pas de complications dans sa vie de tous les jours, si ce n’est qu’elle a parfois du mal à voir la couleur de ses aliments, de ses médicaments et des feux de signalisation.

Elle voit les couleurs le jour de son mariage

Le jour de son mariage, Kristin a donc pu voir les couleurs pour la première fois de sa vie, grâce à une paire de lunettes adaptée à sa vue. Ces lunettes peuvent être vendues entre 100 et 500 dollars.

Quand elle est arrivée à l’autel, elle a pu voir pour la première fois les yeux verts de son fiancé, qu’elle a toujours cru bleus. Elle a également été émerveillée en regardant son bouquet de fleurs roses et blanches, qu’elle voyait totalement blanches.

Crédit photo : Abigail Nilsson / Disney

« J’ai toujours rêvé de cela. Je peux enfin voir les couleurs, c’est surréaliste », s’est-elle extasiée.

Le couple a choisi de se marier à Disney World et pour l’occasion, les jeunes mariés ont pu contempler un feu d’artifice à la nuit tombée. Un spectacle magique pour Kristin, qui a pu admirer toutes les couleurs lumineuses.