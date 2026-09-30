Cette voiture dorée issue d'une série culte des années 1970 est en vente pour 50 000 dollars

Ce modèle de voiture sorti tout droit d’une série à succès des années 1970 est en vente pour le plus grand bonheur des passionnés.

Les voitures des plus grands héros du petit et du grand écran ont toujours fasciné les spectateurs. On pense d'abord, bien sûr, à James Bond et sa célèbre Aston Martins. Ou à la Citroën DS 20 Pallas de Patrick Jane dans Mentalist.

En voici une mise sur le marché qui devrait faire revivre de nombreux souvenirs aux enfants et adultes des années 1970.

Un classique des années 1970 mis sur le marché

Ceux d’entre vous qui connaissent la série 200 dollars plus les frais (The Rockford Files) reconnaîtront sûrement la voiture de son héros, Jim Rockford. La Pontiac Trans Am Esprit de 1978 est en vente chez MGM Classic Cars.

Malgré ses 151 000 kilomètres au compteur, la Pontiac promet d’avoir encore de beaux jours devant elle sur les routes. Les passionnés de voitures reconnaîtront aussi son look unique avec ses ailerons et ses prises d’air sur le capot. Surtout, la Trans Am Esprit mise en vente affiche le « screaming chicken » (le grand aigle) peint sur le capot.

Une voiture au look doré

Crédit photo : MGM Classic Cars

Puisqu’il s’agit d’une édition spéciale « Gold » (dorée), l’intérieur de la Pontiac Trans Am Esprit est assorti à la couleur extérieure. Comme le souligne le site spécialisé Jalopnik, l’intérieur est fait de nuances de beige et de fauve, typiques des années 1970. L’habitacle propose une teinte « Camel Tan » (beige camel) en velours, tandis que les différents éléments comme les compteurs qui la composent ressortent par leur touche noire.

Côté moteur, la voiture abrite un V8 Pontiac de 6 554 cm³ (soit 6,6 litres). Avec une puissance de 180 ou 220 chevaux, le moteur de la Pontiac est puissant et vrombissant.

La suite après cette vidéo

Un succès de vente grâce à la série des années 1970

Crédit photo : MGM Classic Cars

Grâce à la série 200 dollars plus les frais (diffusée entre 1974 et 1980 aux États-Unis; à partir de 1989 en France), la Pontiac Trans Am Esprit a connu le succès il y a quarante ans. Le nouveau modèle de la Trans Am, sorti en 1979, a réalisé des ventes records.

La voiture est actuellement vendue au prix de 49 994 dollars, soit la moyenne du marché actuel selon Jalopnik.