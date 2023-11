Découvrez Le Comptoir de Malow avec mavillemonshopping.fr, pour apporter une touche de surf et d'océan à votre intérieur

Le Comptoir de Malow est une petite boutique basée dans les Landes qui propose des décorations et des tables basses sur le thème du surf et de l’océan. Avec mavillemonshopping.fr, partez à la rencontre de cette boutique unique qui apportera une touche de fraîcheur à votre intérieur.

Vous aimez vous ressourcer près de l’océan, profiter de la vue, sentir les embruns et écouter le bruit des vagues qui s’échouent sur le sable ? Vous êtes passionné(e) de surf ou vous aimez simplement cet univers apaisant ? Nous avons trouvé la boutique faite pour vous.

Le Comptoir de Malow, une boutique 100% made in France qui propose des objets de décoration et des meubles sur le thème du surf et de l’océan. L’idéal pour voyager et sentir l’air marin tout en restant chez soi. Cette petite boutique a été fondée par Sarah, une femme originaire de l’île de la Réunion qui a grandi dans les Landes. Après une vie passée au bord de l’océan, elle a décidé de créer Le Comptoir de Malow pour vivre de sa passion.

Sarah, la fondatrice du Comptoir de Malow - crédit photo : Le Comptoir de Malow

Des créations originales

Le Comptoir de Malow propose des tables basses et des décorations en bois dans l’univers du surf. Ainsi, vous pourrez trouver des planches de surf décoratives à accrocher aux murs, des tables basses uniques ou encore des pagaies colorées. La boutique propose également une collection adaptée aux enfants avec des tables basses rondes et des mini-surfs à accrocher, aux motifs de l’océan.

Crédit photo : Le Comptoir de Malow

Les produits proposés par Le Comptoir de Malow sont créés sur-mesure. Les planches de surf et les tables sont façonnées à la main. Elles sont confectionnées à partir de bois de chêne massif, de pin ou d’acacia. En plus de cela, les décorations et les tables peuvent être personnalisées selon vos envies. Ainsi, vous pouvez choisir les couleurs de la peinture, le bois, la forme de la table et la pose d’un vernis. Les planches de surf se déclinent dans plusieurs dimensions, formes et couleurs : il y en a pour tous les goûts !

Crédit photo : Le Comptoir de Malow

Mais où retrouver ces produits ? Pour les plus proches ou les plus impatients, bénéficiez du Click & Collect en seulement 2h dans les Landes. Si vous n’êtes pas sur place, pas de panique : la boutique livre partout en France. Shoppez vos produits préférés sur mavillemonshopping.fr, la marketplace qui soutient les petits commerces français. Chaque semaine, le site met à jour ses sélections pour vous faire découvrir de nouvelles boutiques originales, alors n’hésitez pas à y jeter un œil régulièrement, pour vous faire plaisir tout en soutenant les petits commerçants.