Dans les profondeurs de l'océan, un poisson se fait dévorer vivant par des parasites méconnus

Des scientifiques ont récemment fait une découverte surprenante : à 500 mètres de profondeur dans l’océan, ils ont vu un poisson se fait dévorer vivant par deux parasites.

Les océans sont encore largement inexplorés. De nombreuses espèces méconnues vivent dans les profondeurs, comme cette incroyable créature repérée à plus de 2 000 mètres sous la surface. Récemment, des scientifiques du Schmidt Ocean Institut ont fait une découverte suprenante dans les profondeurs de l’Atlantique sud.

Crédit photo : iStock

Dans le cadre d’une mission dédiée à la biodiversité, les scientifiques ont filmé l’océan à 500 mètres de profondeur. Là, ils ont découvert un poisson grenadier avec deux parasites fixés sur sa tête, comme le rapporte Geo. Ces parasites sont des copépodes, des crustacés fréquents dans les eaux polaires. Aujourd’hui, nous avons très peu de connaissances sur ces espèces.

“Ces copépodes sont des mésoparasites, c’est-à-dire qu’ils sont partiellement à l’intérieur et partiellement à l’extérieur de leur hôte. Le milieu et l’arrière du corps des copépodes dépassent du poisson, tandis que l’extrémité antérieure est incrustée dans celui-ci”, a déclaré James Bernot, biologiste de l’évolution au Smithsonian National Museum of Natural History, à Live Science.

Un poisson dévoré vivant

Les parasites étaient en train de dévorer vivant le poisson. Ils se sont fixés sur sa tête alors qu’ils n’étaient que des larves afin de se nourrir. Au fil du temps, ils ont grandi et se sont métamorphosés. Selon les scientifiques, ces parasites ont développé des “fixations antérieures” afin de s’ancrer solidement dans le poisson. Ils resteraient ainsi attachés pendant plusieurs mois, grandissant de plus en plus.

Crédit photo : Schmidt Ocean Institute

Cette découverte surprenante va permettre aux scientifiques d’en savoir plus sur les espèces qui vivent dans les profondeurs des océans.