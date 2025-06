Un iceberg noir aperçu par un pêcheur, un phénomène rare qui laisse les scientifiques sans réponse

Au large du Canada, un pêcheur a eu l’immense surprise d’apercevoir un iceberg de couleur noire. Une observation rare pour laquelle les scientifiques peinent à trouver une réponse précise.

Au mois de mai 2025, Hallur Antoniussen, un pêcheur originaire des îles Féroés, a fait face à l’émerveillement lorsqu’à l’horizon, il découvre une iceberg noir, dans la mer du Labrador au large du Canada. Conscient d’observer un édifice naturelle très rare, il s’empresse de capturer l’iceberg en photo pour le poster sur Facebook :

« J'ai déjà vu des icebergs qui ont roulé sur les plages en se recouvrant de pierres, mais celui-là est complètement différent. En plus d'être noir, il semble façonné comme un diamant »

En général blancs, parfois bleus, les icebergs peuvent arborer plusieurs teintes, le plus souvent très lumineuses. Mais cet iceberg observé dans les eaux canadiennes s'est complètement différencié des autres par son aspect très sombre.

Crédit photo : Hallur Antoniussen

La plupart des icebergs sont blancs car ils renferment de multiples poches d'air qui dispersent toutes les longueurs d'onde de la lumière du soleil. Quand les glaces vieillissent, elles se compriment en expulsant l'air : la lumière peut davantage pénétrer, la glace devient alors transparente et la lumière bleue peut mieux se diffuser. C'est donc ce qui rend la glace bleue. D'autres icebergs peuvent apparaître verts lorsqu'ils contiennent des oxydes de fer.

Un phénomène étrange pour la science

En revanche, les icebergs noirs sont plutôt rares, mais leur existence a déjà été prouvée dans le passé. Cependant, les scientifiques n’ont aucune explication précise à donner à ce phénomène, mais ils ne manque pas de théories.

Un iceberg peut être noir lorsque de la poussière et des pierres se sont mêlées à la glace en traversant sur une surface terrestre. Cela peut être aussi à cause d’un mélange entre la glace et des particules de poussières et de cendres issues d'une éruption volcanique.

Crédit photo :Hallur Antoniussen

Enfin, la dernière explication suggère que lorsqu’un iceberg se détache d’un glacier, il contient des parties noires, en raison des nombreux sédiments qu'ils ont accumulé en avançant.

Dans les deux cas, l'aspect totalement noir peut ensuite prendre plusieurs milliers d'années à se mettre en place : au fur et à mesure des vagues, les particules noires finissent par se mélanger complétement dans la glace au point d'être parfaitement réparties partout dans le morceau. Le seul moyen de connaître son origine exacte serait de pouvoir l’étudier et d’en récupérer des échantillons.