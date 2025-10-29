De nouvelles pièces de 2 euros à l'effigie de la cathédrale Notre-Dame de Paris sont disponibles dès cette semaine

Pour célébrer la renaissance de la cathédrale Notre-Dame, la Monnaie de Paris met des pièces uniques en circulation.

De nouvelles pièces de monnaie entrent sur le marché

Surveillez les pièces de monnaie qui passent entre vos mains, en particulier celles de 2 euros. En effet, la Monnaie de Paris commence à mettre sur le marché des pièces à l’effigie de la cathédrale Notre-Dame dès cette semaine, révèle Le Parisien.

Comme chaque année, l’État commande de nouvelles pièces à l'institution afin de remplacer les 60 millions de pièces usées. Cette année, c’est au tour de l’édifice religieux d’être mis à l’honneur. Pour cela, 20 millions de pièces seront mises sur le marché progressivement dans les prochains mois.

Un hommage à Notre-Dame

Crédit photo : Le Parisien

Le choix de Notre-Dame sur les pièces de monnaie semblait évident pour Marc Schwartz, président-directeur général de la Monnaie de Paris. En décembre prochain, nous fêterons le premier anniversaire de la réouverture du monument, en rénovation depuis 2019 et le terrible incendie qui l’a en partie détruite.

« Comme tous les Français, nous avons été émus par l’incendie de Notre-Dame. Près d’un an après la réouverture, c’est une façon de célébrer l’ensemble des artisans et métiers d’art qui ont été mobilisés sur le chantier », a fait savoir Marc Schwartz.

Crédit photo : Monnaie de Paris

Une fois de plus, c’est Joaquin Jimenez, graveur général de la Monnaie de Paris, qui a eu l’opportunité de représenter la cathédrale sur une face de la pièce. Cependant, elles ont été confectionnées dans l’usine de Pessac, en Gironde.

« Nous avons cherché à capturer la magnificence du monument et la richesse des lignes gothiques de l’édifice parisien. Cette collection est un témoin de la renaissance de Notre-Dame, maintenant gravée pour la postérité », explique-t-il.

Ces pièces représentant la cathédrale Notre-Dame succèdent à celles sur le Louvre en début d’année ou encore celles, très prisées, des Jeux olympiques de Paris 2024.