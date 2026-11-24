En cette semaine du Black Friday, vous aurez tout votre temps pour faire vos courses puisque certains magasins Leclerc vont même ouvrir dimanche 29 novembre toute la journée.

Ouvrez bien les yeux. Pour cette semaine du Black Friday, Leclerc ouvre certains de ses magasins toute la journée dimanche 29 novembre.

Cette ouverture est exceptionnelle. D’autres enseignes sont également concernées. On fait le point.

Ouverture exceptionnelle de certains magasins Leclerc jusqu’à 20 h ce dimanche

Qui dit semaine du Black Friday dit semaine spéciale pour de nombreux magasins. C’est l’occasion pour eux de proposer des produits à prix réduits. Dans cette optique, plusieurs magasins Leclerc vont élargir leurs horaires ce dimanche 29 novembre. Pour préparer vos achats, vous pouvez aussi consulter les jours de promotions chez Leclerc.

Ils l’annoncent sur leur site en grande pompe : ouverture exceptionnelle le 29 novembre 2026. Sont concernés par cette ouverture toute la journée les magasins du Mans, de Blagnac et d’Auch (de 9 h à 19 h) mais aussi les centres Leclerc d’Orly et de Vitry-sur-Seine (de 9 h à 20 h).

Tous les magasins Leclerc ne sont pas concernés, vérifiez la liste

Crédit photo : SeventyFour/ iStock

Les clients de ces supermarchés Leclerc auront ainsi jusqu’à la fin de la journée pour profiter du Black Friday et poursuivre leurs achats de Noël. Attention cependant, cette ouverture exceptionnelle ne concerne pas tous les magasins Leclerc de France.

Le Leclerc de Poitiers, par exemple, est fermé le dimanche et il n’ouvrira pas pour cette occasion. Pour éviter de vous retrouver devant les portes fermées de votre magasin le plus proche, le mieux reste de consulter les fiches propres à chaque magasin sur le site e.leclerc.

Pour que certains centres Leclerc puissent ouvrir le dimanche, ils ont besoin de l’accord du maire de la commune (avec les « dimanches du maire ») et du préfet du département qui délivre une dérogation préfectorale exceptionnelle, rappelle le Service Public. C’est la direction de chaque magasin qui prend la décision d’ouvrir le dimanche avant d’en faire la demande (hors directeur indépendant).

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Carrefour, Auchan et Intermarché font de même

Pour cette journée spéciale, Carrefour Market et Auchan suivent le même procédé. De nombreux supermarchés de ces deux enseignes vont ouvrir toute la journée, parfois jusqu’à 21 heures, indique leur site.

Quant à Intermarché, il fonctionne comme Leclerc et l’ouverture des magasins ce jour-là se fait au cas par cas. Cela dit, il y a de fortes chances pour qu’Intermarché suive les traces de ses concurrents. N’hésitez pas à consulter leurs sites respectifs pour connaître les horaires exacts d’ouverture ou à regarder directement l’affichage à l’entrée des magasins pour le dimanche 29 novembre 2026.