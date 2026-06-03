34% de réduction chez E.Leclerc : ces 2 jours sont les meilleurs pour faire vos courses et payer moins cher

Vous avez l’habitude de faire vos courses chez E.Leclerc et vous voulez réduire le prix de vos achats ? Voici les jours à privilégier pour faire des économies.

Avec la hausse des prix, vous cherchez peut-être à réduire vos dépenses, notamment lorsque vous faites vos courses. Pour cela, il existe des astuces pour payer moins cher en magasin. Vous pouvez notamment faire une liste précise de ce que vous voulez acheter en planifiant vos repas pour la semaine pour éviter les tentations, profiter des promotions en magasin et vous rendre dans l’enseigne la moins chère de France.

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En plus de cela, vous devez aussi prêter attention au moment où vous faites vos courses. En effet, certains jours permettent de faire des économies en magasin. Après vous avoir révélé le meilleur jour de la semaine pour payer vos courses moins cher chez Aldi, voici ce qu’il en est pour E.Leclerc.

34% de réductions

Chez E.Leclerc, certains jours de la semaine sont plus intéressants que d’autres pour faire ses courses. Si vous avez la carte fidélité du magasin, faites vos achats le mercredi. Ce jour-là, vous bénéficiez jusqu’à 34% d’avantages en tickets E.Leclerc sur un rayon spécifique comme les fromages, les biscuits, les compotes, le café… Ce rayon change chaque semaine.

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Pour profiter de ces offres, repérez à l’avance les produits concernés sur l’application Mon E.Leclerc ou dans la rubrique “Offres de la semaine” sur le site internet. Cette liste est mise à jour chaque dimanche.

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Des jours à privilégier

Si vous avez l’habitude d’acheter des produits de grandes marques nationales, privilégiez le jeudi et le vendredi. Ces jours-là, on retrouve souvent des promotions sur ces produits. Enfin, si vous avez de jeunes enfants, le mardi est le jour idéal pour acheter tout ce dont ils ont besoin puisque l’on trouve des promotions sur les produits destinés aux bébés.

Vous l’aurez compris : pour faire des économies, vous aurez besoin de vous organiser. Commencez par consulter les offres de la semaine chaque dimanche, dressez une liste de vos repas selon les produits en promotion. Faites ensuite vos courses le mercredi pour profiter des réductions et complétez le jeudi ou le vendredi avec des achats de grandes marques. De manière générale, évitez le samedi, qui est très fréquenté.