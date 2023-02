Une maman retourne travailler seulement 5 jours après avoir accouché et reçoit un flot de critiques

Une jeune femme de 29 ans affirme qu’elle est retournée au travail cinq jours seulement après avoir donné naissance à son deuxième enfant.

Jaelyn Cox est une mère de famille de 29 ans qui a très bien vécu son post-partum. En effet, cette dernière affirme qu’elle est retournée au travail cinq jours seulement après avoir accouché de son deuxième enfant.

Crédit Photo : Jaelyn Cox

Elle reprend le travail après son accouchement pour ne pas perdre d’argent

La jeune femme, qui travaille comme strip-teaseuse, a accueilli sa deuxième petite fille le mois dernier.

Lorsqu’elle est tombée enceinte, la danseuse - qui habite en Écosse - a enchaîné les shows jusqu'à la date de son accouchement. Dans un entretien accordé au tabloïd The Sun, elle affirme avoir gagné environ 900 euros par nuit.

Crédit Photo : Jaelyn Cox

Comme son activité lui rapporte beaucoup d'argent, Jaelyn, qui est également mannequin pour OnlyFans, a décidé d’abréger son congé maternité pour pouvoir remonter sur scène.

«J'étais de retour sur le marché du travail cinq jours après l’accouchement», a indiqué la danseuse au tabloïd britannique The Sun. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa décision a agacé son petit ami : «Il était furieux. Il m’a dit que j’avais besoin de me reposer».

Crédit Photo : Jaelyn Cox

Finalement, le couple a fini par se mettre d’accord : «Mon compagnon s’occupe de ma fille quand je suis au club». La maman avait précédemment déclaré au site d’information qu'elle recevait souvent des messages qui l’accusent d’être une mauvaise mère.

Mais ce n’est pas tout ! Certaines personnes ont affirmé que sa fille sera victime d’intimidation quand elle sera plus grande.

«Mais comment pouvez-vous dire que je suis une mauvaise mère alors qu'elle a tout ce dont elle a besoin et que j'essaie de lui donner une bonne vie ?», a questionné la jeune femme.

Avant d’ajouter : «Une mauvaise mère serait quelqu'un qui ne se lève pas pour subvenir aux besoins de sa fille. Mais je n'ai pas honte».

Crédit Photo : Jaelyn Cox