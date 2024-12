Effectuer ses courses en ligne : que faut-il savoir ?

Depuis la récente crise sanitaire, le changement des habitudes de consommation pousse de plus en plus de Français à l’achat en ligne. Avec l’essor sans précédent de l'e-commerce, faire les courses sur Internet est désormais une pratique courante, surtout dans les grandes villes comme Paris. Généralement réalisée pendant le week-end, la « corvée » jugée ennuyeuse par certains ne prend que quelques minutes.

Quelques bonnes raisons de faire ses achats sur Internet

Faire les courses en ligne comporte de nombreux avantages. Tout se fait à partir d’un smartphone ou d’un ordinateur sans quitter le confort de son canapé.

Un gain de temps considérable

Le gain de temps est l’un des plus grands atouts des achats sur Internet. Il n’est plus nécessaire de parcourir les rayons pour trouver les produits dont vous avez besoin. Avec la formule à distance, vous basculez d’une rubrique à une autre en quelques clics. Des outils de recherche personnalisée sont même à la disposition des clients pour faciliter la navigation sur la plateforme marchande. Vous évitez ensuite les files d’attente interminables lors du passage en caisse.

La démarche se fait également avec le stress en moins. Entre les difficultés à trouver une place de parking en week-end et les enfants qui ont tendance à courir partout dans le magasin, aller au supermarché peut vite se transformer en un véritable parcours du combattant.

Une alternative économique

À défaut d’utiliser une organisation bien solide, le passage en grande surface peut parfois donner des sueurs froides au portefeuille. Déambuler à travers les rayons ne vous protège pas des achats impulsifs. Entre les gourmandises, les promotions, les nouveautés ainsi que les offres avantageuses proposées sur certains articles, y compris les petits caprices des enfants, il est souvent difficile de céder à la tentation.

En faisant vos achats à distance, vous achetez ce qui manque dans vos placards. Les économies sur le carburant sont réelles. En fonction de la distance entre le supermarché et votre domicile, le coût du déplacement aura un impact sur le budget.

Une solution pratique

Faire les provisions de la maison sur Internet a, bien évidemment, un côté pratique. Aujourd’hui, il est désormais possible de commander des articles particulièrement lourds. Il s’agit également d’une démarche avantageuse pour les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer.

Que vous soyez malade, dans l’impossibilité de sortir de la maison ou lorsque vous n’avez tout simplement pas le temps de faire un saut au supermarché le plus proche, les plateformes spécialisées dans les achats sur Internet sont d’une aide précieuse. De plus, les e-shops sont ouverts 24h/24, 7j/7.

Une offre complète

Aujourd’hui, le catalogue des enseignes présentes sur la toile ne cesse de s’étoffer. Vous y trouverez facilement les articles dont vous avez besoin au quotidien :

des fruits et des légumes frais ;

une section viande, poulet et poisson ;

une variété de fromages et de charcuterie ;

des produits surgelés ;

des produits d’épicerie comme la farine, le sucre, le riz, les huiles, les pâtes et les céréales ;

un large choix de boissons, allant du lait aux rhums et à la bière ;

des biscuits, des gâteaux, des pains et des confitures ;

des produits de soin et d’entretien.

Les produits du terroir sont de plus en plus présents sur ces plateformes. Désormais, il n’est plus nécessaire de se tourner vers des sites spécialisés pour trouver son bonheur.

Un geste écoresponsable

Faire ses emplettes à distance a un impact non négligeable sur l’environnement. La démarche réduit considérablement les déchets. De plus en plus de supermarchés présents sur la toile ont développé des méthodes de stockage durables destinées à limiter l’effet polluant du suremballage. Comme la vitrine du magasin est virtuelle, les dépenses en matière d’éclairage et de chauffage se réduisent à un seul et unique entrepôt.

Le circuit de distribution des emplettes est également optimisé. Un livreur prend en charge les paniers qui appartiennent à des clients se trouvant dans le même secteur. Un camion approvisionne plusieurs foyers en simultanée. L’impact carbone est donc réduit.

Comment bien faire ses provisions sur Internet ?

Faire ses achats à distance n’a rien de compliqué. Les sites sont intuitifs et la sélection des produits se fait en toute simplicité. Toutes les informations dont vous avez besoin sont indiquées explicitement sur la plateforme. En revanche, il est tout de même nécessaire de procéder de façon intelligente. Quelques mesures et astuces simples peuvent être d’une grande utilité.

Se préparer

Avant de passer commande, il est toujours conseillé de prendre le temps de s'organiser. Commencez donc par dresser une liste de vos courses. Faites un inventaire de ce qui reste dans vos placards et dans votre réfrigérateur afin d’identifier ce dont vous avez besoin.

Grâce à cette technique, les risques de se retrouver avec des articles superflus ou d’acheter en grande quantité sans vous en rendre compte sont minimes. Vous évitez ainsi de passer beaucoup plus de temps que prévu sur le site e-commerce.

Pensez aussi à élaborer un menu pour les repas de la semaine. Dans ce cas, votre liste se limitera à l’essentiel. À noter également que les commerçants présents sur la toile ont l’habitude de vous orienter vers des références sur lesquelles elles font le plus de marge.

Faire attention aux prix

Bien que les achats sur Internet soient pratiques, il est tout de même important d’accorder une attention particulière à votre budget. Dans la majorité des cas, les courses à distance reviennent légèrement plus chères qu’en magasins physiques. La raison est simple. Les e-marchands incluent des frais de livraison dans la facture.

De plus, les tarifs appliqués sur les produits disponibles à la livraison sont plus élevés qu’en rayons habituels. Pensez donc à comparer les prix et l’offre de produits. Parfois, certains commerçants proposant de bonnes affaires n’ont pas les articles que vous recherchez. Dans ce cas, vous serez dans l’obligation d’acheter ce qui vous manque ailleurs, ce qui peut être contraignant et coûteux.

Quid de la livraison ?

En faisant vos achats sur la toile à Paris, vous devez aussi considérer les frais et les modalités de livraison.

Une livraison gratuite sous certaines conditions

En fonction de l’adresse d’expédition, le site marchand peut proposer une livraison gratuite à partir d’un minimum d’achat. Lorsqu’elle est payante, son montant varie toutefois d’une enseigne à une autre. Elle peut être forfaitaire ou dégressive selon la somme totale du caddie. La boutique en ligne offre souvent le service lors de la première commande. En fonction de la distance entre l’entrepôt et votre domicile, le paiement des frais de livraison peut être plus avantageux qu’acheter du carburant pour sa voiture et faire un saut au supermarché.

Une prestation soignée

Des livreurs professionnels et courtois prennent en charge l’acheminement de votre panier à l’adresse souhaitée. Ils sont, en effet, tenus de veiller à ce que les denrées périssables soient livrées dans les temps et dans les emballages adéquats. La chaîne du froid est respectée. Les produits surgelés sont transportés dans des véhicules réfrigérés. Bien entendu, il est tout à fait possible de programmer la livraison à la plage horaire qui vous convient.

Que faut-il savoir sur l'expérience d'achat avec Mon Marché ?

Mon Marché est une plateforme qui se démarque par son approche locale et écoresponsable, particulièrement en Île-de-France.

Un engagement envers les producteurs locaux

Mon Marché collabore avec plus de 700 producteurs locaux, garantissant ainsi des produits frais et de saison. Cette démarche soutient non seulement l'économie régionale, mais assure également une qualité irréprochable des produits proposés. Les consommateurs peuvent ainsi profiter d'une large gamme de produits tout en contribuant au développement des producteurs de leur région.

Une flexibilité d'achat

Accessible 24H/24 et 7J/7, Mon Marché permet aux utilisateurs de faire leurs courses à tout moment, s'adaptant ainsi aux emplois du temps les plus chargés. La plateforme offre souvent la livraison gratuite à partir de 60 € d'achat, rendant l'expérience d'achat encore plus avantageuse. Cette flexibilité est idéale pour ceux qui souhaitent optimiser leur temps sans sacrifier la qualité de leurs achats.

Une démarche écoresponsable

En choisissant Mon Marché, les consommateurs participent à une démarche écoresponsable. La logistique optimisée de la plateforme réduit les trajets individuels et les émissions de CO2, grâce à une distribution efficace qui regroupe les livraisons par secteur. Cette approche permet de minimiser l'impact environnemental tout en offrant un service de qualité.