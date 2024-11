Cet objet qu'on devrait tous avoir chez nous est vendu à prix cassé chez Lidl pour le Black Friday

Cette semaine est marquée par le Black Friday, l’enseigne Lidl en a profité pour proposer des réductions exclusives.

Cette semaine est marquée par le Black Friday. C'est la période où les marques et enseignes proposent des réductions inédites et des prix réduits. L’enseigne de hard-discount Lidl l’a bien compris et a proposé du 25 novembre au 1ᵉʳ décembre la semaine du Black Friday. De quoi se faire plaisir durant plusieurs jours.



Crédit : IStock

Une machine à café à prix cassé

Parmi les produits à shopper à prix réduits, on a déniché pour vous une pépite. Il s'agit d'un appareil que l’on utilise tous au quotidien : la machine à café. En effet, Lidl propose une cafetière Senseo, signée Philips, à dosettes, ainsi que deux tasses à café à un prix inédit.

Grâce à la semaine du Black Friday, la cafetière Senseo, dont les dosettes se trouvent à la vente dans de nombreux supermarchés ainsi que chez Lidl, est disponible à 44,99€ au lieu de 59,99€, soit une réduction de moins 25%. En clair, c’est une affaire en or.

Crédit : Lidl

Toujours pour les amateurs de café, une autre machine se voit offrir une promotion de folie : la machine Krups Nescafé : une machine à café compacte disponible à 39,99€ au lieu de 49,99€.

L’enseigne de hard-discount est réputée pour proposer des prix bas toute l’année. Dernier coup de cœur en date ? Une sélection de pulls de Noël, pour homme, pour femme et même enfant, qui assurent un look de fête parfait et décalé. Vous l’aurez compris, si vous souhaitez bénéficier de promotions exclusives, c’est le moment de vous rendre chez Lidl ou de commander via leur site internet.

Alors, envie de craquer pour le Black Friday dans l'enseigne de hard-discount ?