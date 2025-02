Vous pouvez gagner 300 euros par mois en ouvrant un point relais colis chez vous

Depuis quelques années, des plateformes proposent aux particuliers de transformer leur domicile en point relais colis, leur permettant un complément de revenus toujours bienvenu.

Et si vous deveniez relayeur de colis ? Depuis de nombreuses années, nul besoin d’avoir recours au service de La Poste puisque de nombreux commerces se sont transformés en point relais colis vous permettant d’aller chercher votre colis à des horaires plus flexibles. Ainsi, nombreux sont ceux qui sollicitent le service d’épiceries, de blanchisseries et autres commerces pour récupérer des colis commandés, transportés via des sociétés de livraison comme DHL ou Colissimo.

Seulement voilà, il est également possible de choisir un point relais situé au domicile d’un particulier. Et vous, en tant que particulier, vous pouvez également transformer votre domicile en point relais afin d’arrondir vos fins de mois.

Des plateformes comme Welco, fondée en 2022, et Pickme, fondée en 2019, proposent aux particuliers de devenir un relais colis à domicile. Un concept qui attire de plus en plus d’adeptes, surtout avec la démocratisation du télétravail.

Crédit photo : iStock

Cofondateur de la société Welco, Romain Barraud explique auprès du magazine Capital que sa plateforme connaît une forte croissance avec 120 000 particuliers qui se sont inscrits :

“Le nombre d’inscrits croît de 50% par an et depuis le début de l’année, on enregistre entre 150 et 200 nouvelles inscriptions tous les mois”

Un complément de revenus pour les particuliers

En capitalisant sur cette croissance, la plateforme élargit son réseau afin d’offrir aux particuliers des solutions de retrait de colis plus flexibles et accessibles à proximité. Une aubaine pour les consommateurs mais aussi pour les particuliers qui souhaitent générer un revenu supplémentaire à leur salaire sans trop de contraintes.

Chez Welco, les particuliers qui deviennent des points relais sont appelés des “welcoeurs”. Selon la plateforme, ces derniers gagnent entre 20 et 40 centimes par colis réceptionnés, ce qui représente en moyenne 120 euros par mois de revenus. Certains parviennent même à dépasser les 300 euros par mois selon Romain Barraud.

Crédit photo : iStock

Chez Pickme, on compte 200 000 inscrits et 12 500 utilisateurs actifs, pour lesquels la rémunération est plafonnée à 300 euros par mois comme l’indique sa CEO Jessie Toulcanon :

“La moyenne des gains est d’environ 70 euros par mois et certains grimpent à 200 voire 250 euros.

”Un service fiable et flexible partout en France

Comment faire pour devenir un point relais colis à domicile ? Il suffit de s’inscrire sur l’une des plateformes, tout en respectant quelques critères. Il faut notamment s’assurer d’être disponible au moins deux jours consécutifs par semaine. Une fois validé, votre profil est associé aux transporteurs et votre identité est vérifiée grâce à une pièce d’identité et un justificatif de domicile afin de garantir la sécurité des colis et des clients.

Côté transporteur, Pickme collabore avec DHL et Colissimo tandis que Welco s’est associé avec Chronopost et UPS. Lorsque vous effectuez une commande sur un site internet, les points de retrait disponibles sont proposés, avec des horaires affichés. L’avantage, c’est que le client peut contacter directement son point relais pour convenir d’un rendez-vous.

Crédit photo : iStock

Une flexibilité qui leur permet de compléter l’offre déjà existante sur le marché puisque la plupart des particuliers peuvent être disponibles très tôt le matin ou tard le soir, voire le dimanche ou les jours fériés.

Cette flexibilité est également territoriale puisque Pickme et Welco s’invite dans des endroits où il existe peu de points relais commerciaux, comme l’explique Romain Barraud :

“A l’origine, on avait davantage d'inscriptions dans les grandes villes françaises et depuis deux ans, il y en a de plus en plus dans les zones rurales ou dortoirs, soit les territoires avec moins de commerces et sans lockers (ces casiers qui permettent de récupérer un colis sans contrainte horaire) (...). Nous sommes présents dans la totalité des départements français avec trois régions, où la densité est plus forte, à savoir, les Hauts-de-France, l’Auvergne-Rhones Alpes et l’Île-de-France”

Par ailleurs, Welco s’est déjà exportée au-delà des frontières françaises puisqu’elle est présente à Liège et à Bruxelles. La plateforme compte poursuivre son développement en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Espagne. Leur objectif est d’acheminer 2 millions de colis en 2025 après avoir transité 1,6 million de colis en 2024.