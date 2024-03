Une maman choquée par le comportement affreux de son mari alors qu'elle est en plein accouchement

Sur TikTok, une Américaine a partagé l’expérience de son premier accouchement, notamment en décrivant l’attitude égoïste de son mari, visiblement incapable de se débrouiller tout seul.

Les hommes ne sauront jamais ce que c’est d’accoucher ! Une épreuve extrêmement longue et douloureuse pour toute femme s’apprêtant à donner la vie après neuf mois de grossesse. Si certains accouchements se passent sans complications, d’autres peuvent durer pendant des heures !

Ainsi, lorsqu’une femme perd les eaux et s’apprête à accoucher, toutes les affaires courantes du quotidien se retrouvent suspendues. Et comme le déroulé d’un accouchement est totalement imprévisible, les futurs parents anticipent souvent en préparant le nécessaire, généralement pour l’hôpital.

Cependant, quand l’accouchement se déclenche à la maison, c’est une autre paire de manches. Les femmes doivent absolument compter sur le soutien et la présence de leur partenaire. Encore faudrait-il que ce dernier soit autonome !

En tout cas, Jenna, une internaute américaine, se souviendra longtemps de son premier accouchement et notamment de l’attitude de son mari. Elle a publié une vidéo sur TikTok pour détailler toutes les choses stupides que son mari a dites ou faites pendant qu'elle était en plein travail.

Dans un premier temps, quand Jenna a perdu les eaux, son mari ne l’a pas directement emmenée à l’hôpital. Malgré les nausées et la douleur intense, Jenna a lutté pendant plusieurs heures avec son corps. Et le pire allait arriver !

Crédit photo : iStock

Son mari se plaint d’avoir faim alors que sa femme accouche

Quatre heures après qu'ellle ait perdu les eaux, son mari lui demande ce qu’elle a prévu… pour dîner, exprimant son envie de manger des fajitas : “Je lui ai dit de se débrouiller parce que j’étais occupé à me dilater, et je n’étais clairement pas en mesure de lui faire des fajitas”.

Sept heures après la perte des eaux, Jenna était en souffrance et confia avoir des envies de vomir. C’est là que son mari lui ramène alors le bol de leur chien au cas où. Ce n’est qu’à une heure du matin, soit 11 heures après avoir perdu les eaux, que Jenna était assez dilatée pour se rendre à l’hôpital.

Une fois arrivés à l’hôpital, Jenna choisit l’épidurale pour prendre un peu de répit et donner naissance à son enfant. 25 minutes après la naissance de leur bébé, elle découvre que son mari a pris des photos d’elle pendant l’accouchement. Des photos où ses seins et son sexe sont visibles et qui ont été… envoyées aux membres de sa famille.

Jenna a eu le sentiment de s’être fait violer dans son intimité à un moment où elle était très vulnérable. Enfin, quelques heures après son accouchement, la nouvelle maman s’apprête à sortir de l’hôpital, non sans avoir repris des forces avant. Le personnel de l’établissement lui donne alors une barre protéinée, que son mari souhaite couper en deux parce qu’il a encore faim.

Le témoignage a naturellement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Son mari s’est tellement fait critiquer dans les commentaires que Jenna a préféré retirer sa vidéo. Certains lui suggéraient même de demander le divorce ! Au final, nul ne sait ce qu’il est advenu du couple depuis la publication de la vidéo, qui date de l’été dernier.