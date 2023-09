Matriarche de sa famille, elle célèbre son 114ème anniversaire avec cinq générations à ses côtés

Dans le Texas, une femme a été honorée à l’occasion de son 114ème anniversaire, qu’elle a célébré avec sa famille qui s’étend sur cinq générations.

Si vous demandez à Elizabeth Francis ce qu’elle retient de sa vie, c’est certainement la famille qu’elle a fondée il y a de cela bientôt 100 ans. Elle était alors loin de s’imaginer qu’elle serait encore de ce monde pour devenir arrière-arrière-grand-mère.

Née en 1909, Elizabeth a vécu le siècle le plus évolutif et est considérée comme une supercentenaire, appellation dédiée aux personnes atteignant l’âge de 110 ans. La matriarche a récemment célébré ses 114 ans et était plutôt bien entourée.

En effet, cinq générations de sa famille étaient réunies pour rendre hommage à leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère et donc arrière-arrière-grand-mère.

Malgré son âge avancé, Elizabeth s’est toujours sentie jeune et ne manque pas d’humour au micro de la station locale de ABC : “Je suis très, très jeune. Regardez-moi, je suis comme un petit poussin”.

Elle dévoile les secrets de sa longévité

Interrogée sur son secret de longévité, elle a avoué qu’elle n’avait jamais bu d’alcool ni fumé de tabac. En revanche, elle admet manger de tout !

Sa petite-fille, Ethel Harrison, a confié qu’Elizabeth a toujours fait pousser ses légumes et ses fruits, et a toujours préféré manger à la maison plutôt que de choisir la facilité des fast-foods. Un mode de vie sain qui en est certainement pour beaucoup.

La fille de la supercentenaire, Dorothy Ray Williams, était également présente du haut de ses 94 ans. En tout, Elizabeth a trois petits-enfants, cinq arrière-petits-enfants et quatre arrière-arrière-petits-enfants.

Quand on parle d’assurer ses arrières, on peut difficilement faire mieux : “C’est une bénédiction. Parce qu’elle est une incroyable mère et grand-mère pour tout le monde. Elle a été notre colonne vertébrale”, confie Dorothy.