«Vivre seule et ne pas se marier» : cette dame de 107 ans révèle ses secrets pour vivre longtemps

Être centenaire force le respect : les heureux élus témoignent tout simplement d'une connaissance sociale et humaine hors norme et plus que jamais, il est nécessaire de respecter nos aînés. Et puis, il y a souvent une discipline de vie assez exemplaire… Dans le cas de Louise, ses conseils de longévité sont un peu différents.

Rentrer dans le club des centenaires est un rêve pour beaucoup et heureusement, l'allongement de l'espérance de vie progressive permet d'y croire un peu plus pour tout un chacun. Mais ne nous mentons pas, ce n'est pas commun pour autant et ceux qui atteignent ce seuil sont rares. Autant dire que les personnes qui vont bien au-delà des cent ans forcent carrément le respect.

C'est notamment le cas de Louise Signore, une New-yorkaise qui vient de célébrer son 107ᵉ anniversaire. Dîtes-vous que la dame a carrément vécu les deux Guerres Mondiales (bon, elle était vraiment petite pour la première), la prohibition et presque tous les grands événements historiques du 20ᵉ siècle, c'est assez fou !

Crédit image : 6ABC

Solitude, exercices et vin rouge

À l'occasion de cette 107ᵉ bougie soufflée, Louise a donc révélé ses secrets de longévité… et ce ne sont peut-être pas ceux auxquels on pense de prime abord. Pour ainsi dire, elle a déclaré à plusieurs médias qu'être seule et ne pas être mariée lui avait visiblement conféré une jolie résistance au temps.

En plus de cela, Louise avoue être amoureuse de la danse et craque occasionnellement pour un verre de vin rouge. "Nourriture et exercice" seraient aussi primordiaux, tandis que se coucher "à 23h" serait des clefs supplémentaires pour vivre longtemps. Tout simplement !

Bon, on ne vous conseille pas nécessairement d'appliquer TOUTES ces règles à la lettre (vivre l'amour et être accompagné, c'est bien aussi), mais l'on peut surtout supposer que Louise a génétiquement de la chance : pour ainsi dire, elle est l'aînée de quatre frères et sœurs… qui sont encore tous en vie. Son plus jeune frère a actuellement 102 ans (et c'est dingue !). En tout cas, chapeau bas.