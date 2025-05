Elle propose une relation libre à son petit copain... et regrette en le surprenant en pleine orgie avec 6 femmes, à la télévision

Une femme a récemment confié son désarroi après avoir été « humiliée » par son petit copain, alors qu'elle venait de lui suggérer de pimenter leur relation.

L'arroseuse arrosée !

Afin de renforcer son couple, une jeune anglaise a cru bon de proposer à son petit copain d'entamer une relation libre.

Une décision qu'elle a très vite regrettée en découvrant que son homme en avait profité pour se livrer à une nuit d'ébauche télévisée, en compagnie de plusieurs partenaires. Désemparée, la jeune femme se sent aujourd'hui « humiliée ».

Crédit photo : Channel 4

Sa copine lui propose une relation libre, il en profite pour participer à une... orgie

Âgée de 30 ans, Tanith s'est récemment confiée sur cette mésaventure, au cours d'une émission de télévision, diffusée sur la chaîne britannique Channel 4. Tanith a d'abord expliqué que l'idée de s'engager dans ce type de relation a commencé à lui traverser l'esprit, alors qu'elle sortait avec son petit copain - prénommé Mark - depuis un an.

À l'époque, Tanith, originaire de la région du West Yorkshire, constate en effet que Mark, âgé de 40 ans, la délaisse et regarde de plus en plus les autres femmes. Il avait « l'œil qui traînait », a ainsi raconté la trentenaire.

Cette mauvaise habitude met mal à l'aise la jeune femme, qui comprend alors que son petit copain est peut-être en train de lui échapper. Et ce qui devait arriver arriva. Mark finit par tromper Tanith. Effondrée, cette dernière parvient tout de même à pardonner à cet homme qu'elle aime tant. Toujours amoureuse et désireuse de sauver son couple, elle décide de proposer une relation ouverte à Mark afin de préserver ainsi leur amour.

« Nous étions ensemble depuis un an, et mon monde s'est effondré. C'était très dur et j'avais l'impression que nous étions dans une bonne situation, mais tout s'est effondré. Nous avons pris du temps pour nous et j'ai réalisé qu'il en valait la peine ». (Tanith)

Mark accepte cette proposition inattendue et les deux tourtereaux choisissent de participer à une émission de télévision, intitulée « Open House » sur Channel 4. Comme son nom l'indique, ce programme télévisé permet aux couples de se rendre dans une maison de luxe pour y côtoyer des personnes non monogames. Le but étant de se (re)découvrir avec d'autres partenaires. Inutile de vous faire un dessin. Hélas, les choses ne vont pas se passer comme Tanith l'avait espéré.

Pendant l'émission, Mark a en effet eu une relation sexuelle avec une participante, lors d'une orgie organisée dans une cabane avec 5 autres femmes. Tanith, présente durant cette soirée où tout a basculé, a fondu en larmes en direct devant les caméras de Channel 4. Elle n'a pas supporté de voir son homme avec une autre partenaire.

« Je suis tellement humiliée », a-t-elle alors déclaré devant un Mark médusé.

Crédit photo : Channel 4

Pour la jeune femme, les limites ont été franchies par son amoureux et plus rien ne sera désormais comme avant.

Crédit photo : Channel 4

Crédit photo : Channel 4

Nul doute qu'elle doit regretter sa décision aujourd'hui.