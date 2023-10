6 ans après son arrêt, «Secret Story» fait son grand retour sur TF1

Le groupe TF1 vient d’annoncer le retour prochain de Secret Story, l’émission culte de télé-réalité, six ans après son arrêt.

Ce n’est pas comme si ça nous avait manqué mais le retour d’une émission culte à la télévision est toujours un événement. En effet, La Voix va reprendre du service pour le come-back de Secret Story, annoncé ce vendredi 27 octobre par TF1.

Toujours produite par Endemol, la nouvelle saison de Secret Story devrait être diffusée dans les prochains mois. Pour l’heure, les personnes intéressées pour intégrer l’aventure peuvent d’ores et déjà déposer leur candidature sur le site de la chaîne.

Crédit photo : Endemol / TF1

Secret Story : Endemol voulait de nouveau s'associer avec TF1

Pour le moment, aucune information précise sur le déroulement de l’émission n’a été dévoilée. La seule certitude sera le retour de l'emblématique Voix, toujours réalisée par le comédien Dominique Duforest. Et TF1 annonce la couleur, la prochaine saison sera épique : “Entre chasses aux secrets et missions secrètes, la Voix est plus que jamais prête à jouer !”

En ce qui concerne la présentation, on ne sait pas si la production la confiera de nouveau à Christophe Beaugrand, qui avait succédé à Benjamin Castaldi.

Cela faisait quelques mois que l’éventualité d’un retour de Secret Story était dans les tuyaux comme l’expliquait Jean-Louis Blot, président d’Endemol France : “Nous voulons faire exister cette marque, la faire revivre et montrer que les gens l’aiment”. Il avait alors tendu la main à TF1, privilégiant la chaîne historique de l’émission pour la faire revivre. C’est désormais chose faite !

Endemol et TF1 s'associent donc pour un nouveau revival d'une émission culte de télé-réalité, après le retour de la Star Academy l'année dernière après 14 ans d'absence.