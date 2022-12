Humiliée par sa belle-mère, elle décide de quitter leurs vacances en famille et son mari réagit de la pire des façons

On vit tous différemment les expériences que la vie met sur notre chemin. Et l’histoire que vous allez découvrir dans cet article va forcément vous faire réagir.

Crédit : encrier / iStock

C’est celle d’une femme partie en vacances chez la famille de son conjoint, avec qui elle est mariée depuis peu. Tout a commencé lorsqu’elle lui a demandé si elle pouvait se joindre à eux pour leur voyage familial qu’ils avaient l’habitude de faire chaque année. Ce dernier a d’abord semblé hésiter, mais elle a fini par le convaincre en lui disant que ce serait une excellente occasion de nouer des liens avec ses proches, et il a finalement accepté de l'emmener. Les proches ont été surpris mais l'ont quand même accueillie.

Bien qu'elle soit en bons termes avec sa belle-famille, il y a toujours une barrière qui l’empêche d'être complètement à l'aise avec eux parce que le couple est marié que depuis peu de temps. Mais une fois sur place, la situation et l’ambiance vont rapidement se dégrader. Le troisième jour des vacances, tout le monde était assis à table dans le jardin pendant que la jeune mariée préparait à manger. Et, alors qu'elle quittait la cuisine pour les rejoindre dehors, elle a entendu sa belle-mère se demander si elle n'avait vraiment pas d'autre endroit où passer du temps, laissant entendre qu'elle ne voulait pas qu’elle soit là.

Se disant sans doute que ce n’était pas possible, elle n’a pas tout de suite compris qu’il s’agissait d’elle dont la famille parlait. Machinalement, elle a donc continué à se diriger vers l’extérieur, jusqu’à ce qu’elle entende son mari dire : « je sais ! Je ne voulais pas l'emmener avec moi, mais qu'est-ce que j'étais censée faire ? » Et comme vous pouvez l’imaginer, l’impact de cette phrase a été terrible pour la jeune femme, elle qui faisait tout pour s’intégrer au mieux en mettant les petits plats dans les grands. Pour ne rien arranger, quelques jours plus tard, elle a également surpris son mari et sa belle-mère en train de faire des commérages sur elle.

Naturellement, la femme s'est sentie incroyablement secouée, apparemment au point de presque faire tomber la salade de fruits qu'elle venait de préparer. À travers son témoignage poignant partagé sur le forum en ligne Reddit, elle a déclaré que pendant toute la durée de son séjour, elle avait nettoyé, cuisiné et aidé les enfants, et que c'est ainsi qu'ils avaient choisi de la traiter en retour. Face à tant de méchanceté à son encontre, elle a décidé de rentrer à son domicile. Sans prévenir personne, elle a décidé de réserver un billet d’avion et de prendre la poudre d’escampette. Son conjoint lui a envoyé des SMS, mais elle n'a répondu à rien, si ce n'est qu'elle a déclaré être à la maison. Un choix lourd de conséquences.

Crédit : kieferpix / iStock

Une inversion des rôles

Une fois rentré, l'homme s'en est pris à sa femme, affirmant que ce qu'elle avait fait et le comportement qu’elle avait eu étaient « irrespectueux » et « puéril ». Bien sûr, elle a dit la vérité sur le fait qu'elle avait entendu cette conversation plutôt dure à son encontre, ce à quoi il a répondu en la critiquant pour avoir écouté aux portes. Il a également ajouté que sa famille finirait par se rapprocher d'elle, qu'elle devait simplement cesser d'insister sur l'idée d'être près d'eux lorsqu'ils ne se sentent pas à l'aise, prenant la défense de sa maman et laissant surtout entendre par la même occasion qu’elle était à blâmer pour avoir voulu venir en premier lieu.

Sur Reddit, la jeune femme a souhaité rendre publique son anecdote afin de savoir si elle était en tort dans cette histoire, et si elle avait bien fait de quitter le séjour pour prendre l’avion et rentre chez elle. Et heureusement, cette fois-ci, elle a reçu une vague de soutien sans précédent. Son post compte désormais plus de 27 000 likes et près de 5 000 commentaires, et l’immense majorité d’entre eux sont venus à son secours avec un seul objectif, la rassurer.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Comment auriez-vous réagi à sa place ?