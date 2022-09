Pendant plus de 70 ans, 8 femmes de la même famille ont porté la même robe de mariée

Voici l’histoire d’une famille qui a conservé une tradition unique : pendant plus de 70 ans, 8 femmes de la même famille se sont mariées avec la même robe, qui a été utilisée sur trois générations.

Il existe des familles soudées chez qui les traditions sont tellement fortes qu’elles subsistent au fil des années. Dans cette famille, une coutume est née autour d’une robe de mariée car pendant 72 ans, huit femmes différentes ont porté la même robe pour leur mariage.

L’histoire commence avec Adele Larson. Pour son mariage, Adele a choisi une belle robe de mariée blanche en satin, avec un col mandarin, de la dentelle à l’avant et à l’arrière de la robe ainsi que de nombreux petits boutons recouverts de tissus. Elle l’a portée lors de son mariage qui a eu lieu le 16 septembre 1950.

Adele le jour de son mariage. Crédit photo : Adele Larson Stoneberg

« Elle l’a achetée pour 100,75 dollars ce qui, de nos jours, est un peu fou. Quand on les voit de près, le tissu, le satin et la dentelle sont vraiment magnifiques et intemporels », a déclaré Julie Frank Mackey, la nièce de la mariée.

Les trois soeurs portent la même robe de mariée

Trois ans après le mariage d’Adele, sa sœur cadette Eleanor s’est également mariée. Quand sa mère lui a proposé d’aller faire du shopping pour se trouver une robe, Eleanor a répondu qu’elle préférait porter la même que sa sœur pour son mariage.

Eleanor a porté la même robe que sa soeur. Crédit photo : Eleanor Larson

En mai 1969, la troisième sœur de la fratrie, Sharon, s’est elle aussi mariée. Et comme ses deux autres sœurs, elle a décidé de porter la même robe, non pas par obligation, mais parce qu’elle en avait envie.

« Quand j’ai assisté aux mariages de mes sœurs, j’avais 5 ans et 8 ans, donc je ne pense pas y avoir vraiment pensé. J’étais une bouquetière, j’adorais mes sœurs. J’ai juste supposé que je porterais la robe, pas parce que je me sentais obligée de le faire, juste parce que mes sœurs l’avaient portée et que je pensais que c’était une chose amusante à faire », a-t-elle confié.

Sharon, la troisième soeur, a porté la même robe. Crédit photo : Sharon Larson

Pour que la robe reste en bon état au fil des années, elle a chaque fois été gardée par des professionnels, qui devaient en prendre le plus grand soin.

La robe de mariée a été portée par 8 femmes

Si les trois sœurs se sont mariées avec la même robe, l’histoire ne s’arrête pas là. En effet, la tradition a continué avec la génération suivante car 20 ans après le mariage de Sharon, la fille d’Adele (Carol) a décidé de porter la même robe que sa mère et ses tantes.

La fille d'Adele avait la même robe de mariée que sa mère. Crédit photo : Carol Milton Zmuda

« C’était une évidence, a affirmé Carol. Je suis très proche de ma mère. Nous sommes une famille très soudée alors j’ai toujours pensé que quand je me marierai, je porterai la même robe. »

Même chose ensuite pour la première fille d’Eleanor, qui est donc devenue la cinquième femme de la famille à porter cette robe de mariée. Elle a ensuite été portée par Jean, la seconde fille d'Eleanor, qui a suivi la tradition.

Jean, la deuxième fille d'Eleanor, avec la même robe de mariée. Crédit photo : Peter Furla / Studio Furla

En février 2013, Julie Frank Mackey, la nièce d’Adele, est devenue la septième femme à porter cette robe. Pour son mariage, la jeune femme n’a ressenti aucune pression familiale et avait simplement l’envie de faire la même chose, pour honorer cette belle tradition. Plus grande que les autres femmes, elle a dû ajouter un ourlet en ruban en bas de sa robe. En accessoire, elle portait également un voile fait main par sa mère.

Julie, la nièce d'Adele, le jour de son mariage en 2013. Crédit photo : Ashley Mitchell Images

Finalement, la dernière femme à avoir porter cette robe était Serena, la petite-fille d’Adele Larson, qui s’est mariée en août dernier. Elle portait elle aussi un autre voile fait main par sa tante Sharon.

Ainsi, Serena a porté la même robe de mariée que sa grand-mère, 72 ans plus tard. Elle s’est également mariée dans la même église.

« C'était très spécial, a confié Carol. C'était vraiment magique de voir Serena descendre l'allée avec son père, notre cousin, Mark. J'ai des frissons en en parlant. C'était vraiment spécial, beaucoup de larmes aux yeux, des larmes de joie. C'était merveilleux ! »

72 ans après sa grand-mère, Serena a porté la même robe dans la même église. Crédit photo : Chicago Tribune / Getty Images

En plus d’être un beau symbole d’union, cette robe de mariée semble également porter chance puisque, pour le moment, tous les mariages ont été heureux dans cette famille soudée.