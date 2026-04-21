Voici à combien s'élève la fortune de Sydney Sweeney, l'actrice controversée d'Euphoria

Alors que le rôle de Sydney Sweeney dans la nouvelle saison d’Euphoria suscite la polémique, la fortune de l’actrice pourrait attiser les débats.

Nouvelle coqueluche d’Hollywood, Sydney Sweeney enchaîne les projets et les… controverses.

À l’affiche de la nouvelle saison de la série Euphoria sur HBO, l’actrice américaine de 28 ans se retrouve en pleine tourmente : ses scènes de sexe, jugées provocantes et dégradantes, font vivement réagir.

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Sydney Sweeney au cœur de la polémique dans Euphoria

Dans cette salve d’épisodes inédits, qui se déroule cinq ans après les événements précédents, les personnages tentent de reconstruire leur vie et de s’adapter au monde adulte.

De son côté, Sydney Sweeney interprète la fragile Cassie. Fiancée au ténébreux et problématique Nate (interprété par Jacob Elordi), la jeune femme monétise son corps sur OnlyFans afin de financer son futur mariage.

Cette intrigue a donné lieu à des scènes particulièrement dérangeantes pour les spectateurs, notamment une séquence dans laquelle Cassie apparaît déguisée en bébé, une tétine à la bouche, en train de tourner du contenu pour adultes. Une autre scène la montre habillée en chien, tandis que Nate la tient en laisse.

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Pour de nombreux internautes, ces séquences vont trop loin : ils accusent notamment la production de recourir à des images choquantes à des fins purement sensationnalistes.

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« Je comprends l’intention de montrer des thèmes sombres et inconfortables, mais il y a une différence entre raconter une histoire et tomber dans une dégradation inutile ».

La fortune de l’actrice dévoilée

Face à la polémique, Sydney Sweeney n’a pas réagi publiquement. Il faut dire que la star pourrait gagner des millions de dollars grâce un placement de produit discrètement intégré à la nouvelle saison de Euphoria.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la starlette est déjà richissime. À moins de 30 ans, elle est considérée comme l’une des actrices les mieux payées de sa génération.

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Ces dernières années, elle enchaîné les succès sur grand écran. L’an dernier, elle a joué l’un des rôles principaux dans l’adaptation de La Femme de ménage, pour lequel elle aurait perçu environ 7,5 millions de dollars.

Au cours de sa carrière, Sydney Sweeney aurait été rémunérée à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars pour des films comme Madame Web. Elle génère également d’importants revenus via ses campagnes publicitaires.

Cette année, elle a lancé sa marque de lingerie et sous-vêtements. Enfin, elle possède sa propre société de production, ce qui constitue une source de revenus supplémentaires, détaille le site Unilad.

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En 2025, selon certaines estimations, la fortune de Sydney Sweeney s’élèverait à environ 40 millions de dollars (environ 37 millions d’euros). Elle devancerait ainsi sa co-star, Zendaya, dont le patrimoine est estimé entre 22 et 30 millions de dollars sur la même année. Millie Bobby Brown compléterait ce trio avec un capital évalué autour de 20 millions de dollars.

Une chose est sûre : Sydney Sweeney ne semble pas près à s’arrêter en si bon chemin. Ses fans pourront bientôt la retrouver dans le remake de L’Homme de Rio ainsi que dans The Custom of the Country.