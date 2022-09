Elle ne savait pas qu'elle était enceinte et commence à accoucher... dans une boîte de nuit

Une jeune femme victime d’un déni de grossesse a commencé à accoucher dans une boîte de nuit, sans savoir qu’elle était enceinte. Elle a raconté son histoire sur TikTok.

Les dénis de grossesse sont toujours des moments effrayants pour les jeunes mamans. Cet événement traumatisant arrive à de nombreuses femmes qui ne savent pas qu’elles sont enceintes car leur corps continue de fonctionner normalement, sans signes apparents de grossesse.

Si certaines apprennent qu’elles attendent un bébé au bout de quelques mois de grossesse, d’autres restent dans le déni pendant neuf mois et réalisent à terme qu’elles sont en train d’accoucher.

Crédit photo : iStock

C’est ce qui est arrivé à une jeune femme nommée Vivian Wise Ruizvelasco. La nouvelle maman a décidé de raconter son histoire sur son compte TikTok, et sa vidéo a été vue plus de 17,2 millions de fois.

Elle commence à accoucher en boîte de nuit

D’après le récit de Vivian, tout a commencé un soir, dans une boîte de nuit. Alors qu’elle s’amusait avec ses amis pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux, elle a commencé à ressentir de vives douleurs au ventre et aux hanches. Elle avait déjà ressenti une petite douleur quelques jours plus tôt, mais rien d’alarmant.

Face à ces douleurs, Vivian a décidé de quitter la soirée pour rentrer chez elle aux alentours de minuit. Pendant la nuit, les crampes au ventre se sont intensifiées et la jeune femme a décidé de boire du thé et de prendre quelques cachets pour se détendre. Le lendemain, vers 15 heures, elle s’est rendue à l’hôpital avec son compagnon, et c’est à ce moment-là qu’elle a appris la nouvelle : Vivian était enceinte et le travail avait commencé la veille, dans la boîte de nuit.

Crédit photo : iStock

« Ils m’ont dit que la douleur était due au fait que j’étais en travail. Immédiatement, j’ai été en état de choc, je me suis demandée si le bébé allait bien, ce que j’allais faire de lui, je n’avais jamais porté de bébé avant dans ma vie. Mon monde s’est effondré », a expliqué Vivian.

Elle donne naissance à un petit garçon

En état de choc, la jeune femme a commencé à s’inquiéter car le couple n’avait rien acheté ni rien préparé pour accueillir ce bébé surprise. Le papa était également bouleversé car il ne s’attendait pas à être père et à devoir faire face à toutes les responsabilités liées au fait d’être parent.

Le couple n’a pas eu le temps de s’inquiéter plus longtemps puisque quelques minutes après le diagnostic, Vivian a accouché d’un petit garçon qu’elle a nommé Matias.

« Je ne sais pas ce que j’ai ressenti en le voyant », a confié la maman qui était encore sous le choc de la nouvelle.

Malgré le choc, Vivian a réussi à reprendre le contrôle sur la situation. Aujourd’hui, le petit garçon a fait ses premiers pas à la garderie et reçoit tout l’amour dont il a besoin.

« C’est mon fils, mon partenaire, l’amour de ma vie, a confié Vivian. C’est honnêtement la meilleure et la plus soudaine chose qui aurait pu m’arriver. »