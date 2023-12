Énigme visuelle : Combien de carrés comptez-vous sur cette image ?

Si vous aimez les énigmes visuelles, celle-ci devrait vous plaire. Si elle paraît simple à première vue, elle est plus complexe qu’elle n’en a l’air.

Voici une nouvelle énigme visuelle pour améliorer vos compétences cognitives et votre perception visuelle. Pour résoudre ce test, vous devrez faire preuve d’une certaine logique. Le principe est simple : vous devez indiquer le nombre de carrés que vous comptez sur cette image.

Cette énigme peut paraître simple à première vue et pourtant, elle est plus complexe qu’elle n’en a l’air. Après quelques minutes de calculs, vous remarquerez qu’il y a bien plus de carrés que ce que vous pensiez. Ainsi, vous allez devoir réfléchir plus que ce que vous aviez imaginé.

Attention : pour résoudre cette énigme et trouver le bon résultat, ne comptez pas les rectangles. Seuls les carrés, qui ont quatre côtés d’une même longueur, comptent !

Trouver le bon nombre de carrés

Pour résoudre cette énigme, vous devez tenir compte de tous les carrés de l’image : ceux que l’on discerne clairement mais aussi tous ceux qui se chevauchent, les carrés présents dans d’autres carrés et ceux de taille différente.

Alors, combien de carrés comptez-vous dans cette image ? N’hésitez pas à résoudre cette énigme avec vos proches pour voir si vous tombez sur le même nombre. Si vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, voici la solution ci-dessous.

Au total, 40 carrés sont présents dans cette image. Si vous avez trouvé la bonne réponse, félicitations ! Vous avez fait preuve de logique et n’avez rien oublié. Dans le cas contraire, si vous avez trouvé un nombre inférieur de carrés, vous pouvez recompter pour savoir où vous vous êtes trompé et tomber sur le bon nombre.