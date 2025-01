Test visuel : serez-vous capable de repérer le chat caché dans la neige en 8 secondes ?

Sur Reddit, un groupe s’amuse à défier les internautes en publiant des images troublantes sur lesquelles apparaissent des choses très difficiles à voir au premier regard. Voici un nouveau défi pour vos yeux de lynx !

Internet regorge d’énigmes et de tests visuels en tout genre. La plateforme américaine Reddit ne déroge pas à la règle à travers le groupe “FindtheSniper”, qui signifie “Trouvez le Sniper”. Il s’agit d’une expression américaine qui consiste à repérer un élément caché dans le décor tel un sniper.

Les membres du groupe ont récemment publié une nouvelle image dans laquelle on est supposés apercevoir un chat dans un décor enneigé. Sauf qu’au premier regard, impossible de le déceler. Et c’est là que se pose le défi, d’autant plus qu’il faut le repérer en seulement huit secondes.

Crédit photo : iStock

Dans la nature, nombreux sont les animaux qui ont cette capacité de se fondre dans leur environnement. Les chats font totalement partie de cette catégorie d’autant plus qu’ils sont d’une discrétion à toute épreuve, ce qui les rend encore plus difficile à observer.

Un chat blanc comme neige

Sur cette image, on peut donc observer un jardin habillé par une immense couche de neige. Entre les meubles de jardin, les pots de fleurs et les arbustes se trouve un chat qui se fond parfaitement dans le décor. La neige sous ses pattes passe inaperçue, du moins au premier coup d’oeil.

Si vous n’avez pas réussi à repérer le félin, on vous dévoile la solution dans l’image ci-dessous. Vous remarquerez que la difficulté s’explique par le fait que le chat est blanc comme neige, ce qui ne signifie pas qu'il est pour autant innocent.

Crédit photo : Reddit / brigitte.de

Il se trouve en réalité au milieu de l’image, se faufilant prudemment dans la neige. Si son pelage se fond dans le paysage blanc, sa silhouette chaloupée le trahit. Vous le voyez maintenant ? On ne dira pas qu’on vous a aidés ! Si vous êtes friand d'énigmes de ce genre, retrouvez-en plein sur Demotivateur !