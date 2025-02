Ce test de QI évalue votre intelligence avec une simple question, très peu de gens y répondent correctement

Vous souhaitez tester votre intelligence ? Si la réponse est oui, nous avons ce qu’il vous faut avec cette énigme mathématique. Suivez le guide.

Les tests de QI (quotient intellectuel) sont utilisés pour mesurer l’intelligence générale d’un individu.

La plupart d’entre eux sont réalisés chez des professionnels et sont composés d’une série d’exercices. Problème : les tests de QI sont de plus en plus décriés.

La raison ? Certaines personnes estiment que ces évaluations ne sont pas fiables et qu’il est impossible de quantifier l’intelligence en réalisant un test.

Si cette méthode ne fait pas l’unanimité, celle-ci ne va pas disparaître de sitôt. Toutefois, les tests font l’objet de variantes.

Comme le rapporte Economie News, il est possible d’évaluer son intelligence en répondant à une seule question. C’est ce qu’affirme le professeur Shane Frederick de l’Université de Yale.

Arriverez-vous à trouver la bonne réponse ?

Ce spécialiste a mis au point un test de réflexion cognitive (CRT), nous apprend le site d’information. Son objectif ? Distinguer les penseurs intuitifs des esprits plus analytiques. Pour découvrir à quelle catégorie vous appartenez, il vous suffit de résoudre l’énigme mathématique suivante :

« Une batte et une balle coûtent 1,10€ au total. La batte coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle ? ».

Vous avez répondu 10 centimes en étant persuadé qu’il s’agissait de la réponse logique ? Hélas, il s’agit d’une erreur. Voici pourquoi :

Dans l’énoncé, à aucun moment la valeur exacte de la balle n’est donnée, ni celle de la batte, d’ailleurs. Nous avons uniquement que le cumul des deux fait 1,10€, et que la valeur de la batte est supérieure de 1€ à celle de la balle.



Ainsi, en cumulant les cinq centimes que valent respectivement la batte, et la balle, et en ajoutant l’euro de plus que vaut la batte par rapport à la balle (comme donné dans l’énoncé), nous arrivons à un total de 1,10€.



5 centimes plus 5 centimes (et un euro de plus) nous donnent 1,10€. Vous l'aurez compris, la bonne réponse est donc 5 centimes.

À quoi sert le test ?

Selon le professeur Shane Frederick, la résolution de ce problème met en lumière deux types de raisonnement.

Le premier, que le spécialiste appelle «sytème 1», regroupe les adjectifs suivants : rapide, intuitif et émotionnel. Le second, «système 2», quant à lui, réunit ces trois caractéristiques : plus lent, délibéré et logique.

Pour l’universitaire, les personnes qui optent pour la première réponse de manière spontanée font partie du système De leur côté, les gens qui prennent le temps de réfléchir utilisent le système 2.

Attention, ce test est à prendre avec des pincettes, rappelle le site Economie News. En effet, il ne prend pas en compte d’autres formes d’intelligence (émotionnelle, créative, etc.), souligne le média.