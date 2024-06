Énigme visuelle : sauras-tu deviner dans quel sens roule le bus sur cette image ?

Cette nouvelle énigme visuelle vous défie de deviner dans quel sens roule le bus sur cette image. La réponse pourrait vous surprendre !

Si vous êtes un passionné d’énigmes visuelles, de casse-têtes, de test d’observation ou de challenge en tous genres, on a de quoi faire travailler votre matière grise. Internet regorge de ce type de défis cérébraux !

Du divertissement intellectuel pour petits et grands, à l’instar de cette image qui semble, au premier regard, tout à fait anodine. Sur ce dessin, nous observons un bus avec quatre fenêtres et onze personnes à l’intérieur. Le challenge ici est de deviner le sens de circulation du bus.

Dans quel sens circule ce bus ?

Alors est-ce vers la droite ou vers la gauche ? Pour le savoir, il suffit de connaître… les bus ! Imaginez-vous monter à bord de ce bus, et vous trouverez certainement la bonne réponse. Sinon, on vous donne la solution ci-dessous !

Pour cette énigme, il faut surtout s’attarder sur ce que l’on ne voit pas, plus que ce sur ce que l’on voit. En effet, sur ce que l’image nous propose, rien ne nous indique sur le sens de circulation du bus. Cependant, si vous connaissez bien les bus, vous savez que, généralement, vous montez dedans par sa droite, où se situent les portes d’accès, côté trottoir.

Or, sur cette image, on ne voit pas les portes du bus, ce qui signifie qu’elles sont de l’autre côté. Si les portes sont à la droite du bus et qu’on ne le voit pas sur l’image, cela veut dire que le bus se dirige vers la gauche, où se situe également le chauffeur à l’avant du bus.