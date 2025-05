Est-il vraiment utile de dormir avec un pied en dehors de la couette ?

Nous sommes nombreux à avoir cette habitude : au moment d’aller dormir, nous sortons un pied de la couette. Mais est-ce vraiment utile ?

Nous avons tous notre position favorite pour dormir. Si certains aiment se reposer sur le ventre, d’autres optent pour la meilleure position au moment de s’endormir, pourtant ignorée par 90% des gens. Certaines personnes aiment également dormir avec un pied en dehors de la couette, ce qui a une signification bien précise.

Crédit photo : iStock

Au moment de nous endormir, notre organisme va réduire notre température corporelle. C’est pour cette raison que nous avons souvent plus froid quand on s’endort, et que nous avons du mal à nous endormir quand il fait trop chaud et que notre corps peine à se refroidir. Mais mettre un pied en dehors de la couette est-il vraiment utile ?

Une position confortable

En plus d’être confortable, cette position nous aiderait vraiment à réguler notre température corporelle et favoriserait l’endormissement.

“Sortir un pied de la couette pour se rafraîchir est une astuce courante : les extrémités, comme les peids et les mains, jouent un rôle clé dans la dissipation de la chaleur grâce à leur réseau vasculaire dense et leur faible isolation musculaire. En exposant un pied à l’air frais, on favorise le refroidissement du sang circulant dans cette zone, ce qui contribue à abaisser la température corporelle globale et facilite ainsi l’endormissement”, a expliqué le docteur Gérald Kierzek, à Doctissimo.

Crédit photo : iStock

Ainsi, cette habitude a un intérêt car en plus d’être confortable, elle a une véritable utilisé physiologique.