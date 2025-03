Les utilisateurs Netflix victimes d'une vaste arnaque qui vide leur compte bancaire

Une nouvelle arnaque, ciblant les utilisateurs de Netflix, vient d'être signalée.

Les arnaques sont devenues tellement monnaie courante de nos jours qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'une nouvelle soit repérée.

Il faut dire que les escrocs se renouvellent sans cesse pour élaborer des techniques de plus en plus sophistiquées, afin de mieux piéger leurs victimes. Et les dégâts pour ces dernières peuvent parfois être terribles.

Illustration avec cette nouvelle arnaque qui cible les utilisateurs de Netflix pour vider leur compte bancaire. Une personne retraitée est d'ailleurs tombée dans le piège récemment. Elle a accepté de raconter sa mésaventure qui lui a coûté très cher, sas parler du préjudice moral.

Crédit photo : iStock

Cette nouvelle arnaque cible les utilisateurs de Netflix

Dans une interview accordée au média TN Tecno, cette victime explique que tout a commencé lorsqu'elle a constaté que son application Netflix ne fonctionnait plus. Pour tenter de régler ce problème technique, elle a donc voulu contacter la plateforme. Jusqu'ici, rien d'anormal.

Comme beaucoup d'internautes le font dans ce genre de situation, elle a donc décidé de se rendre sur internet pour consulter un moteur de recherche. Après quelques clics, elle a finalement trouvé un site, en apparence officiel, où l'on pouvait renseigner son numéro de téléphone afin d'être recontacté par le service client de la plateforme. Sans le savoir, elle venait de commettre une erreur lourde de conséquence, puisque le site en question n'était en réalité qu'un faux, piloté par des escrocs.

Rassurée par la présence du logo Netflix, la retraitée ne s'est pas méfiée et est ainsi tombée dans le piège tendu par les arnaqueurs. Peu de temps après avoir signalé son problème sur le site, la victime a en effet été contactée sur WhatsApp par une personne se présentant comme un employé de la plateforme. Celle-ci lui alors demandé un certain nombre d'informations et autres documents personnels, dont le nom de sa banque ainsi qu'une copie de sa carte d'identité. Si elle a refusé de révéler quel était son établissement bancaire - trouvant cette demande un peu louche -, la victime a en revanche consenti à dévoiler sa CNI.

Ses quelques craintes ont été balayées le lendemain lorsqu'un technicien, affirmant travailler pour Netflix, l'a contactée puis a résolu son problème technique à distance. Avec cette intervention, l'escroc au bout du fil a définitivement gagné la confiance de sa victime. Dans la foulée, il a informé cette dernière qu'un changement positif de règlement de la plateforme était en cours et qu'il fallait télécharger un formulaire pour en profiter...

Vous l'aurez deviné, il ne s'agissait pas d'un formulaire, mais bien d'un programme de contrôle à distance, baptisé TeamViewer. Celui permettant aux escrocs de contrôler les appareils connectés, à distance. Une fois ce logiciel installé, l’escroc a ainsi pu manipuler l’ordinateur de la victime à sa guise, en récupérant ses identifiants bancaires. Il a ensuite effectué des virements frauduleux puis vidé le compte bancaire de cette pauvre dame, qui a tout perdu en l'espace de quelques secondes.

Cette arnaque s'avère redoutable, car elle joue sur la confiance instaurée par les victimes. Redoublez donc de vigilance en cas de coup de téléphone suspect et gardez bien à l'esprit que Netflix ne peut, en aucun cas, vous demander des informations personnelles par téléphone ou par mail.