Attention à cette arnaque Lidl redoutable qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent

Les conséquences peuvent être terribles si vous vous faites avoir par cette arnaque Lidl. Voici comment l’éviter.

Lidl est l’enseigne préférée des Français. Cependant, Lidl est au cœur d’une arnaque depuis quelque temps et ce, sans en être à l’origine. Numerama et Capital ont attiré l’attention sur cette escroquerie qui prend de plus en plus d’ampleur.

Les victimes reçoivent un faux mail provenant de Lidl. Les filtres anti-spam ne parviennent pas à empêcher le mail frauduleux d’arriver jusque dans la boîte mail de l’interlocuteur, explique Numerama. Ainsi, vous ne vous méfiez pas et cliquez dessus.

En objet du mail, les arnaqueurs tentent d’attirer leurs victimes avec cette accroche : « Vous êtes notre gagnant… ». L’offre, bien trop belle pour être vraie, indique au destinataire qu’il a été sélectionné « dans le but d’obtenir une offre exclusive ».

Comment repérer l’arnaque au faux Lidl ?

Crédit photo : MichaelJay/ iStock

La victime est ensuite invitée à cliquer sur un faux lien qui la renvoie vers un faux site Lidl dans le but de remplir un questionnaire. Un fois le questionnaire rempli, les arnaqueurs font croire à leur victime qu’elle vient de remporter un lot de produits. Lorsque la victime est invitée à cliquer sur un produit pour réclamer son gain, elle est systématiquement renvoyée vers de nouvelles pages où lui sont demandées ses informations personnelles (nom, prénom, adresse, mail, numéro de téléphone, coordonnées bancaires…).

Pour éviter d’être victime de hameçonnage, permettant aux arnaqueurs de dérober votre identité, soyez attentifs à plusieurs détails. Le site Capital conseille de regarder l’adresse d’expédition du mail et le nom de domaine du site. Vous remarquez ainsi qu’aucun des deux n’a de lien avec Lidl.

Crédit photo : Buntiam/ iStock

De plus, le mail et le site frauduleux présentent de nombreuses erreurs dans les textes. Enfin, l’offre très alléchante doit vous mettre la puce à l’oreille. Tout comme ces informations personnelles que l’on vous demande et auxquelles il ne faut jamais répondre.

Ouvrez l'œil et soyez vigilant.