EuroMillions : grâce à cette règle, un Français va devenir millionnaire à chaque tirage

À vos grilles ! Désormais, les Français ont la chance de remporter un million d’euros à l’EuroMillions. Explications.

C’est bien connu : l’EuroMillions remporte tous les mardi et vendredi un énorme succès dans l’Hexagone. En France, près de 15 millions de joueurs tentent leur chance chaque année. Il faut dire que cette loterie transnationale est un tremplin pour changer de vie, à condition de cocher les bons numéros.

Au total, le pays compte 113 gagnants entre le 13 février 2004 et le 10 novembre 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le nombre de millionnaires risque d’augmenter considérablement.

Crédit Photo : Image d'illustration

La FDJ organise un tirage supplémentaire

En effet, la Française des Jeux a mis en place un tirage parallèle permettant à un joueur en France de rempoter un chèque d’un million d’euros avec My Million, précise Ouest France Shopping.

De son côté, la FDJ rappelle sur son site web qu’un code My Million est attribué à chaque grille validée : «Vous avez une chance supplémentaire de devenir millionnaire, par tirage au sort».

Avant d’ajouter : « Pour jouer à EuroMillions – My Million, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez le jackpot si vous avez 5 numéros gagnants et les 2 étoiles ».

Crédit Photo : Joël Saget / AFP

À noter que le prochain tirage permettant de remporter une cagnotte de 13 millions d'euros aura lieu ce vendredi …13 mai ! Superstitieux ou non, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !